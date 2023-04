Congo-Brazzaville: Vie des partis - Une nouvelle coalition pour l'opposition congolaise

Lancée le 13 avril à Brazzaville, l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 (2AD26), composée du Mouvement républicain (MR), du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) et du Parti du peuple (Pape), est présidée par Destin Gavet.

Une nouvelle coalition de l'opposition congolaise vient de voir le jour. Portée sur les fonts baptismaux en présence des représentants des partis de l'opposition dont l'Union des démocrates humanistes, l'2AD26 s'est fixée pour objectifs, entre autres, de basculer la majorité présidentielle actuelle à l'opposition à l'issue de la présidentielle de 2026.

Selon les trois cofondateurs de la plateforme, notamment Destin Gavet du MR, Jean Jacques Serge Yhombi du RDD et Jean-Pierre Agnangoye du Pape, le Parti congolais du travail (PCT) et ses alliés ont échoué. « Aujourd'hui est un jour historique pour notre pays car, un nouveau dynamisme d'espérance jaillit au sein de l'arène politique congolaise. Nous allons ensemble écrire ce livre pour l'alternance démocratique. En effet, nous devons travailler sans relâche pour y arriver. Notre principale mission est de rendre plus forte cette alliance par la promotion des valeurs démocratiques et patriotiques », ont-ils promis.

Porté à la tête de la coalition pour un mandat de six mois, Destin Gavet a invité les Congolais à intégrer cette structure pour assurer une alternance démocratique en 2026. « Nous avons sur pied cette structure afin de barrer la voix au PCT et alliés qui représentent le véritable ver destructeur du Congo », a déclaré le président du MR.

Selon Destin Gavet, l'2AD26 est un appareil commun qui a besoin des synergies pour atteindre les objectifs escomptés. « Nous avons le devoir et la pleine responsabilité de veiller à son épanouissement et son expansion par notre militantisme exemplaire afin que d'autres partis politiques de l'opposition, du moins les vrais, ceux qui luttent pour le salut du peuple congolais, puissent intégrer cette structure. Le processus de l'alternance démocratique débute maintenant car l'heure n'est plus au discours ni aux belles paroles, ni aux hésitations. Il est temps de passer à l'action », a-t-il poursuivi.

Notons que l'opposition congolaise n'a jamais fait l'unanimité depuis plus d'une décennie. Elle est toujours partie aux différentes élections en rang dispersé pour des résultats que tout le monde connaît. L'2AD26 est la sixième coalition de l'opposition à voir le jour au Congo, après l'Opposition politique congolaise incarnée par Pascal Tsaty Mabiala ; l'Alliance pour la République et la démocratie ainsi que le Collectif des partis de l'opposition congolaise, dirigés par Mathias Dzon ; la Fédération de l'opposition congolaise présidée par Clément Mierassa et la Convention des partis républicains de Nick Fylla et Chris Antoine Walembaud.