Congo-Brazzaville: Energie renouvelable - L'Ile Mbamou expérimente la première unité de services essentiels

La localité de Loubassa, dans la sous-préfecture de l'Ile Mbamou, expérimente depuis le 14 avril la technologie de l'énergie renouvable à travers une hydrolienne, installée dans le cadre de la coopération entre la République du Congo et la France.

Installée sur le fleuve, l'Unité de services essentiels (USE) inaugurée par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, à Loubassa, à quelques encablures de Brazzaville, en présence de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau, est la première au monde, à en croire les initiateurs du projet. « C'est un bateau qui produit de l'énergie. L'Ile Mbamou est la première au monde à expérimenter cette innovation à la fois technique et organisationnelle qui est l'USE alimentée par l'énergie renouvelable », a déclaré la déléguée générale de l'association Potamaï, Maglone Chevalier, qui a développé le projet avec l'association congolaise Aide à l'enfance.

En effet, la construction des USE dans les zones rurales est le fruit de la coopération entre le Congo et la France à travers le programme Prisca, financé par l'ambassade de France. Ainsi, l'hydrolienne de l'Ile Mbamou a été soutenue par le Fonds français pour l'environnement mondial à hauteur de 86 millions FCFA, sans compter l'appui d'autres partenaires. Selon Maglone Chevalier, Potamaï a piloté et coordonné l'installation de la première USE en s'appuyant sur la technologie hydrolienne pour permettre aux habitants d'accéder durablement aux services essentiels grâce aux énergies renouvelables.

« L'USE est ouverte à tous les habitants des villages voisins et lointains. Nous sommes au début de l'aventure, à vous de saisir cette opportunité et de faire de ce lieu un carrefour. Vous êtes des pionniers. Après dix-huit mois d'expérimentation et d'apprentissage, l'équipe est prête à diffuser ailleurs au Congo les USE alimentées par l'hydrolienne », a conclu la déléguée générale de l'organisation non gouvernementale Potamaï, annonçant Kibangou comme la prochaine destination.

Outre la fourniture en eau potable et en électricité, l'USE de Loubassa est aussi une maison commune de formation. Elle dispose, entre autres, de la chaîne de froid, des moulins pour la transformation du manioc et de l'arachide, de fourres à pains, de machines à coudre et des ordinateurs.

Un projet répondant à plusieurs priorités

L'ambassadeur de France en République du Congo a rappelé, de son côté, que ce projet novateur et porteur répond à plusieurs priorités portées par les deux pays. Car, les activités et les services offerts contribuent à l'amélioration palpable des conditions de vie de la population locale et à l'autonomisation des femmes présentes sur l'Ile Mbamou. « Cette énergie profite ainsi désormais à la population grâce à l'installation d'une hydrolienne fournissant de l'électricité 24h/24. L'équipe de gestion formée sur place ainsi que le suivi à distance assurée par l'entreprise française créatrice du dispositif sont garants d'un fonctionnement pérenne. Le courant électrique ainsi généré alimente cette unité et lui permet d'offrir de nombreux services que les associations partenaires ont à coeur de développer davantage », a souligné François Barateau.

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, quant à lui, a indiqué que la mise en service de cette USE est une marque de consolidation des liens séculaires de coopération existant entre la République du Congo et la France. Pour lui, la construction de l'hydrolienne de Loubassa adhère au principe de développement des énergies renouvelables dans un monde de plus en plus préoccupé par la préservation de l'environnement.

« La cérémonie de ce jour marque le début de la réalisation de la promesse du chef de l'Etat d'apporter une réponse concrète à l'aspiration légitime de la population congolaise d'accéder à un service essentiel de base comme l'électricité. Ces travaux d'électrification constituent une étape importante dans le développement de la localité de l'Ile Mbamou, dans la mesure où ils vont transformer positivement la vie de la population, notamment de nos jeunes, et créer des nouvelles activités économiques que le manque d'électricité ne favorisait point », a-t-il laissé entendre.