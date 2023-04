Angola: Le diplomate américain qualifie de vitales les contributions des femmes pour l'avenir

Luanda — L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique (USA) en Angola et à Sao Tomé et Principe, Tulinabo Mushingi, a considéré cette semaine, à Luanda, comme vitales les contributions des femmes pour façonner l'avenir de l'humanité.

Le diplomate a fait cette déclaration à l'ouverture de la deuxième Conférence sur les femmes, la paix et la sécurité, qui s'est tenue du 11 au 12 de ce mois dans la capitale angolaise sous les auspices du Département américain de la Défense, par l'intermédiaire du Commandement pour l'Afrique (AFRICOM).

A cette occasion, l'ambassadeuur Mushingi a rappelé que les contributions des femmes « ont été essentielles tout au long de notre passé et seront vitales pour façonner l'avenir ».

Ainsi, il considère que « rendre hommage aux femmes est une autre manière de mettre en valeur tous les droits humains, car les droits des femmes sont des droits humains ».

Tulinabo Mushingi a souligné que "lorsque les femmes contribuent efficacement à l'économie et sans limites, en termes de types de travail qu'elles peuvent effectuer ou de postes qu'elles peuvent occuper, nous prospérons tous".

Il a également admis le fait qu'il existe des recherches montrant qu'« une plus grande inclusion des femmes dans la prise de décision conduit à de meilleures décisions ».

L'événement visait à promouvoir la prospérité, la sécurité et la bonne gouvernance, qui sont trois éléments vitaux pour l'avenir d'une nation et les trois piliers du partenariat américano-angolais, qui célèbre cette année son 30e anniversaire.

Au cours de la conférence, des experts militaires et civils (femmes et hommes) des États-Unis et de l'Angola ont abordé des sujets tels que l'Agenda pour la paix et la sécurité des femmes : contexte et termes clés ; Leadership et gestion du changement en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité ; les femmes dans les médias et les messages stratégiques ; Les femmes dans les forces armées : face à la réalité ; Plans d'action nationaux et organisations de défense ; Plans d'action nationaux et organisations de défense.