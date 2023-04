Afrique: Le Morocco Capital Markets Days 2023 à Londres - Promouvoir l'investissement dans l'économie marocaine

L'édition 2023 du Morocco Capital Markets Days (MCMD) se tiendra, les 26 et 27 avril à Londres, à l'initiative de la Bourse de Casablanca et ses partenaires en vue de renforcer l'attractivité des entreprises marocaines et séduire davantage d'investisseurs internationaux.

Riche de ses cinq éditions organisées, depuis 2016, dans les principales places financières internationales, en l'occurrence Londres, New York et Dubaï, le MCMD est désormais reconnu comme le rendez-vous incontournable de la Bourse de Casablanca et des entreprises cotées marocaines avec les investisseurs internationaux, indique un communiqué de la Bourse de Casablanca.

Pour cette année durant deux journées, le MCMD promet une programmation à la fois riche et intéressante, notamment une conférence qui permettra de présenter aux investisseurs internationaux l'environnement macro-économique du Maroc, ainsi que l'attractivité de son marché des capitaux et ce, en présence de Nezha Hayat, présidente de l'Autorité marocaine du marché des capitaux, fait savoir la même source.

A l'instar des éditions précédentes, rapporte la MAP, le MCMD 2023 sera surtout une opportunité de communication financière intense pour les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, dont près d'une vingtaine participeront aux sessions en one/one programmées avec les investisseurs internationaux dans le but de présenter leurs résultats et leurs perspectives.

Cette édition présente des opportunités intéressantes pour connecter la délégation marocaine composée de dirigeants de sociétés cotées et d'opérateurs du marché de capitaux avec les investisseurs internationaux à Londres et leur exposer les opportunités qu'offre le marché des capitaux marocain et sa place financière attractive.