Algérie: Journée du Savoir - Généraliser la numérisation dans l'enseignement, la formation et la gestion

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a relevé, samedi à Alger, l'importance de généraliser la numérisation dans l'enseignement, la formation et la gestion.

Le secteur "tend à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la qualité du système éducatif, utiliser les technologies de l'information et de la communication TIC et adopter la numérisation dans l'enseignement, la formation et la gestion", a précisé M. Belaabed lors d'une cérémonie organisée au lycée des Mathématiques "Mohamed Mokhbi" à Kouba, en commémoration de la Journée du Savoir, célébrée le 16 avril de chaque année.

Il a réaffirmé, lors de cette rencontre à laquelle a assisté le Conseiller du président de la République chargé de l'Education et de l'Enseignement Supérieur, Noureddine Ghouali et nombre de ministres, la détermination de son secteur à "oeuvrer, lors de la prochaine rentrée scolaire, à réaliser davantage d'acquis dans une école qui garantit l'égalité des chances à tous les élèves pour bénéficier d'un enseignement de qualité".

La prochaine rentrée des classes connaîtra "une utilisation plus large de la numérisation pour inclure de nouveaux services en plus des examens nationaux, les concours de recrutement, les examens professionnels, la gestion administrative et quelques aspects pédagogiques", a-t-il souligné.

Une numérisation totale de la gestion des logements de fonction sera adoptée, a-t-il assuré, pour parvenir à "une gestion minutieuse" de ce dossier et assurer davantage de "transparence" dans ce volet.

Le ministre a évoqué, par ailleurs, l'enseignement dispensé de tamazight et de l'anglais, durant l'année prochaine, et la mise en place de la filière des arts pour les classes de la terminale, et l'organisation, pour la première fois, du baccalauréat dans cette filière.

Dans le même contexte, M. Belaabed a rappelé l'insertion de plus de 62.000 enseignants contractuels et la mise en place d'un nouveau système d'évaluation des acquis pour les élèves de la cinquième AP en remplacement de l'évaluation formative.

M. Belaabed a indiqué que la célébration de la journée du Savoir constituait une halte pour se remémorer l'érudit Abdelhamid Ben Badis, "ce pionnier qui a voué sa vie aux côtés de ses compagnons, au service de la patrie, faisant de la diffusion de la science et du savoir un moyen de libération intellectuelle du joug colonial".

La cérémonie a été rehaussée par la distinction de nombre de retraités de l'Education, ainsi que des élèves, des enseignants et des représentants d'établissements ayant réalisé les meilleurs résultats.

A noter que la tutelle a élaboré un programme riche pour commémorer ce rendez-vous à travers l'ensemble des établissements scolaires, dans le but de consolider les valeurs spirituelles, morales, culturelles et civilisationnelles chez les jeunes.