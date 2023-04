Afrique: Coopération France-Sénégal - Neuf anciens tirailleurs sénégalais de retour définitif au pays le 28 avril

Le président de la république française, Emmanuel Macron, recevant ce vendredi au Palais de l'Elysée, neuf tirailleurs sénégalais vivant en France, avant leur retour au Sénégal prévu le 28 avril courant, leur a exprimé la reconnaissance de l'État français pour leurs engagements sous le drapeau tricolore. A cet effet, ces anciens soldats qui se sont battus pour la France ont bénéficié d'une aide financière substantielle pour financer leur voyage retour et faciliter leur réinstallation dans leur pays d'origine.

Une rencontre informelle d'une quinzaine de minutes a réuni hier à l'Elysée, le président français Emmanuel Macron, à huit anciens tirailleurs sénégalais tous d'origine sénégalaise, vivant en Hexagone prêts à rentrer au Sénégal, informe une source de la cellule « Afrique et Diaspora » de l'Elysée. Un retour au bercail rendu possible grâce à une aide financière exceptionnelle de l'Etat français dont le montant n'a pas été dévoilé pour financer leur retour imminent et leur réinstallation, en signe de reconnaissance pour leurs engagements militaires sous le drapeau français. Les derniers parmi eux encore en vie aujourd'hui, âgés entre 85 et 90 ans, ont fait le choix de rentrer au Sénégal le 28 avril courant.

A cet occasion, Au nom de ses camarades, leur porte-parole, un nonagénaire âgé de 96 ans, dans un discours magnifique, a mis en exergue « l'unité sans aucune discrimination face au danger, la solidarité et la fraternité » avec leurs frères d'armes français. A sa suite, le président de la République, française, touché par les témoignages des huit tirailleurs sénégalais présents à l'Elysée (NDLR : le 9e du groupe étant absent) qui ont combattu dans les rangs de l'armée française dans diverses théâtres d'opérations, a rendu un hommage mérité à ces anciens soldats pour leur engagement pour la France.

Aux tirailleurs sénégalais, la France reconnaissante ! Selon lui, c'était à la France de les remercier. Il s'est aussi réjoui de la décision de son prédécesseur, le président François Hollande avait promis de réparer à son homologue sénégalais, Macky Sall en décembre 2017, en naturalisant vingt-huit tirailleurs sénégalais qui sont devenus des citoyens français à part entière.

Corps créé sous le Second Empire

Le corps français des «Tirailleurs sénégalais» a été créé sous le Second Empire (1852-1870) et dissous au début des années 1960. Il était composé des militaires nés dans les anciens territoires français de l'Afrique subsaharienne et enrôlés de gré ou de force dans l'armée coloniale française pour combattre au côté des soldats de la métropole durant les principaux conflits du XXe siècle.

Le corps fini par désigner l'ensemble des soldats d'Afrique noire qui se sont battus sous le drapeau français lors des deux grandes Guerres mondiales et durant les guerres de décolonisation. Jusqu'à la dissolution des dernières unités de tirailleurs dans les années 1960, plus de 200.000 ont combattu quand l'Europe bascule dans la première grande guerre mondiale, 150.000 pour la Seconde, et au moins 60.000 en Indochine. Ces vaillants soldats (environ un millier) qui vivent en France en majorité seules et parfois dans des situations précaires, ont longtemps souffert d'un manque de reconnaissance de l'ancienne métropole.