Sénégal: Agence nationale d'insertion et de développement agricole - Le challenge du dépassement des acquis à l'Anida

La passation de service entre l'ancien et le nouveau Directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (Anida) a eu lieu, jeudi dernier, à Dakar. Il s'agit de relever le challenge de perpétuer les succès d'une initiative qui apporte un début de réponse à la souveraineté alimentaire et à la lancinante question de l'emploi des jeunes.

Effusion de sentiments, avant-hier, à Mermoz, au siège de l'Anida, à l'occasion de l'installation de son nouveau Directeur général, Amadou Hamath Touré. Une tente dressée devant les locaux abrite la cérémonie et pour cette cause, employés de l'agence, producteurs agricoles, bénéficiaires des programmes et parents ont sacrifié à une tradition qui, dans le cas d'espèce, a permis de revisiter les performances et le management d'une structure au coeur de la problématique de la souveraineté alimentaire et de l'emploi des jeunes. Il n'est pas courant de voir un haut fonctionnaire occuper le même poste pendant quinze ans. Le Directeur général sortant, El Hadji Malick Sarr était à la tête de l'Anida depuis sa création, en 2008, jusqu'à son admission à la retraite et son remplacement par un son successeur, lors du Conseil des Ministres du 29 mars dernier...

Tivaouane Peul, Ngomène, Djilakh, ces localités abritent toutes des fermes « Anida » et leurs représentants ont tenu à faire le déplacement. Moussa Loum, exploitant d'une ferme familiale et venu à Dakar expressément pour la cérémonie, rompt le protocole et lance à la volée : « prenez les routes nationales ; les fermes de l'Anida sont visibles partout dans le pays ! ». Au cours de la cérémonie, les échanges de civilités et les témoignages sur l'urbanité du Dg sortant n'ont pu empêcher l'esprit de se fixer sur le challenge que constitue la continuation des succès engrangés par les différentes fermes de l'Anida au cours de ces quinze dernières années.

Le nouveau Directeur général, M. Touré, un responsable de la Cellule des cadres de l'Apr, a tenu d'emblée à indiquer que sa « casquette » politique n'entrera pas en ligne de compte. Il a longuement remercié son prédécesseur pour la qualité de son accueil, ses prières et ses voeux. Amadou Hamath Touré considère « qu'avec tout ce que nous avons trouvé ici comme acquis, l'Anida n'a pas le droit de reculer ». Le président du Conseil de surveillance de l'Agence, lui aussi, sur le départ, s'est félicité de « la vulgarisation de l'idée de ces fermes, surtout dans la Diaspora, mais aussi la preuve apportée de leur pertinence comme modèle pour les politiques publiques ».

Appui à l'initiative privée

Depuis sa création, elle assure la réalisation de plusieurs modèles d'exploitations agricoles modernes intégrées appelées « Ferme Naatangué » basées sur la maitrise de l'eau grâce à la mobilisation des eaux souterraines pour l'agriculture et adossées aux nouvelles technologies de l'irrigation à l'intégration des différentes chaines de valeur et à la promotion de l'énergie telle que le solaire. L'Agence a réalisé 683 fermes, ce qui a créé 46.640 emplois pour les jeunes sortants des écoles de formation et des universités. L'Anida appuie également, dans le cadre de l'initiative privée, tout sénégalais, opérateurs économiques, investisseurs dans la conception et la concrétisation de projets agricoles en facilitant l'accès au foncier, au financement et au conseil agricole.

La plupart des intervenants ont tenu à saluer la gestion de El Hadj Malick Sarr. Le Directeur des études et de l'aménagement de l'Agence, Babacar Ndiaye, a expliqué « les performances managériales » de M. Sarr par son parcours, lui qui a conduit la structuration des filières à la Saed (où il a été Directeur général adjoint), dans la Vallée du fleuve, rédacteur de la Charte du domaine irrigué ; El Hadj Malick Sarr a été aussi Directeur de l'aménagement du territoire quand cette direction était logée au Ministère de l'Urbanisme. Et il a surtout été, en 2007, Coordonnateur du Plan Reva (Retour vers l'agriculture) sous les auspices du Ministre, feu Amath Sall, alors en charge de l'Agriculture.

Les chantiers ne manquent pas pour le nouveau management de l'Agence. Il aura aussi à poursuivre les réalisations de fermes du programme « Xeyu Ndaw Ñi » et les chantiers des travaux financés dans la maitrise d'ouvrages délégués pour que toutes les fermes en cours d'exécution soient réceptionnées à la fin de l'année 2023. Il devrait développer le programme de multiplication de semences, de mise en place des coopératives et de labélisation des produits des fermes. La mise en oeuvre de la stratégie de souveraineté alimentaire à travers les modèles d'exploitations mixtes et intégrées sera également un défi à relever. Tous ont dit leur espoir que l'Anida soit bien prise en compte dans les 100 milliards de Fcfa de budget prévus pour la prochaine campagne agricole.