Ile Maurice: Passerelles - Enfin la lumière au bout du tunnel !

Suite aux nombreuses plaintes de citoyens, concernés par leur sécurité lorsqu'ils empruntent des passerelles souterraines ou aériennes, les choses semblent enfin bouger dans la bonne direction. Des travaux de rénovation ont été achevés ou presque au passage souterrain de Trianon et à la passerelle aérienne Oxenham. De ce fait, leurs utilisateurs peuvent enfin voir la lumière au bout du tunnel.

Nous faisons halte au centre commercial de Trianon pour emprunter le passage souterrain, qui mène à l'arrêt d'autobus et de métro, situé de l'autre côté de la route, en ce jeudi matin où la fréquentation est très dense. Les établissements scolaires étant en vacances, ce passage souterrain est emprunté par de nombreuses personnes, que ce soit des adolescents, des adultes, qui se précipitent pour prendre l'autobus ou le métro pour se rendre au travail ou encore des personnes âgées. À l'entrée, on peut apercevoir quelques ouvriers assis, qui grignotent leur casse-croûte, tout en échangeant quelques mots, avant de se remettre au travail. Les travaux de réhabilitation effectués dans ce lieu sont visibles: l'intérieur est désormais bien éclairé et les surfaces du passage sont recouvertes de peinture blanche. En outre, la propreté y règne. Les câbles électriques sont bien recouverts.

Auparavant, ce passage souterrain n'était pas éclairé et il y faisait sombre, même de jour. Son état était déplorable, avec parfois, des câbles électriques traînant par terre et ça empestait. Plusieurs utilisateurs étaient inquiets pour leur sécurité. Un habitué de la localité indique qu'il y avait, pendant un certain temps, la présence d'un agent de sécurité, ainsi que des caméras de surveillance installées mais qu'au fil du temps, le vigile a été agressé et les caméras arrachées. Une Fog lamp avait été installée à l'une des extrémités du passage mais la sécurité des piétons demeurait toujours une préoccupation majeure, en particulier pour ceux qui l'empruntaient très tôt le matin ou en fin de soirée. De nombreuses plaintes avaient été faites à ce sujet. Jusqu'ici, les autorités avaient fait la sourde oreille jusqu'à ce que lesdites plaintes soient postées sur les réseaux sociaux et que les organismes responsables essuient une pluie de critiques.

Par la suite, en janvier dernier, des travaux de rénovation ont été entrepris par la Road Development Authority (RDA). Finalement, cette semaine, ce passage souterrain a été remis à neuf dans le but d'assurer une meilleure sécurité et un meilleur service aux piétons. «À plusieurs reprises, nous avons reçu des plaintes concernant l'insalubrité du Trianon Underpass. Nous avons été à l'écoute et avons fait en sorte de résoudre les problèmes. Je fais un appel aux usagers de cet Underpass pour qu'ils le maintiennent en bon état. Pour certains, cette rénovation peut paraître insignifiante mais pour de nombreuses personnes dont celles du troisième âge ou encore des jeunes filles qui l'empruntent, j'espère, de tout coeur, que cela fera une différence dans leur quotidien», a souligné sur sa page Facebook Tania Diolle, la députée de Belle-Rose/Quatre-Bornes (no 18), qui est aussi secrétaire parlementaire privée.

Cependant, un élément important pour la sécurité des passants n'y figure toujours pas, à savoir des caméras de surveillance. «Le hic est qu'il y a toujours une absence de caméras de surveillance. Il faudrait peut-être aussi poster un agent de sécurité à chaque entrée/sortie du passage, du moins de nuit, afin d'éviter d'éventuels vols et agressions», estime A.S., un utilisateur habituel de ce passage souterrain à Trianon.

Le passage Oxhenham presque complètement rénové

Des travaux ont également été effectués par la RDA à la passerelle aérienne Oxenham. Les utilisateurs habituels et les habitants de Sodnac se souviendront que cette passerelle était dans un état déplorable et que ceux qui l'empruntaient le faisaient à leurs risques et périls. Et durant les périodes pluvieuses, le lieu était inondé. Cependant, les travaux de rénovation sont maintenant presque terminés et la passerelle Oxenham est d'ores et déjà opérationnelle, a affirmé le ministre des Infrastructures publiques, Bobby Hurreeram, sur sa page Facebook.