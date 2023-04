Algérie: 'Yaoum El Ilm' - Le président de la République réexprime son estime aux enseignants et éducateurs

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réexprimé, samedi, à la veille de la célébration de la Journée du Savoir "Yaoum El Ilm, son estime aux enseignants et éducateurs, recommandant "d'être à leur écoute car ils ont pour devoir d'inculquer à la jeunesse l'esprit de citoyenneté et de patriotisme".

Dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir, correspondant au 16 avril, le président de la République a écrit: "Je ne cesse de réexprimer mon estime au message des enseignants et éducateurs et je recommande d'être à leur écoute car ils ont pour devoir d'inculquer à la jeunesse l'esprit de citoyenneté et de patriotisme".

Citant les différentes mesures prises, il a dit "Nous nous sommes attelés, en ce sens, à appuyer la scolarisation, par les bourses, la restauration, le transport et la santé scolaire".

Concernant l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le président de la République a rappelé l'augmentation "des affectations financières allouées" à ce secteur, insistant sur l'impératif d'élaborer un cadre législatif ambitieux et stimulant pour la recherche scientifique, l'innovation et la création de startup, outre la création d'universités, d'écoles supérieures et de pôles d'excellence des sciences exactes et de technologie".

En conclusion, le président Tebboune a salué de nouveau les efforts des enseignants, des professeurs et des éducateurs, tout en adressant, par là même, ses salutations et l'expression de sa haute considération "aux Cheikhs et Imams des zaouïas à travers l'ensemble du territoire national qui suivent la voie de leurs valeureux prédécesseurs, en prônant notre référent national religieux modéré".