Algérie: Décès du diplomate Hocine Djoudi - Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, samedi, un message de condoléances à la famille du défunt Hocine Djoudi, un des diplomates algériens chevronnés ayant contribué à faire retentir la voix de l'Algérie et à défendre ses intérêts.

"C'est avec une grande émotion que j'ai appris la disparition de Hocine Djoudi, un diplomate chevronné qui a contribué à faire retentir la voix de l'Algérie et à défendre ses intérêts à travers les hautes responsabilités qu'il a eu à assumer, en qualité de Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, comme ambassadeur dans plusieurs capitales, et en tant que membre au Conseil de la nation", lit-on dans le message de condoléances.

Le défunt était connu, tout au long de sa carrière, pour "sa sobriété, sa clairvoyance et ses hautes compétences, ce qui lui a valu considération et respect auprès de ses collègues et de tous ceux qui l'ont connu", a ajouté le président Tebboune.

"En ces douloureuses circonstances, j'adresse à la famille du défunt et à tous ses collègues du corps diplomatique, mes sincères condoléances et les assure de ma profonde compassion, priant le Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis et d'accorder aux siens patience et courage. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le président de la République.