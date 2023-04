Maroc: La CDG détecte des documents et des relevés de compte falsifiés et à caractère suspicieux portant sur de fausses opérations de dépôt et de consignation

Les services de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont été les destinataires de documents et de relevés de compte falsifiés et à caractère suspicieux portant sur de fausses opérations de dépôt et de consignation, présumées à des fins dolosives et illicites, concernant des personnes prétendant disposer de sommes importantes déposées, en leur nom ou au nom de tierces personnes, auprès de la CDG à titre de dépôt ou de consignation.

"A ce titre, la Caisse de dépôt et de gestion appelle ses usagers et le grand public à la plus grande vigilance et à ne pas considérer les informations et documents provenant de sources non officielles et en dehors de ses services et canaux habituels qui demeurent à la disposition de toute personne concernée pour répondre à toute requête valablement formulée", fait savoir un communiqué de la Caisse.

Ainsi, rapporte la MAP, l'ensemble des citoyens désirant avoir plus d'informations sur les services et l'organisation de la CDG, sont invités à consulter notre site-web institutionnel "www.cdg.ma", ou à communiquer directement avec les services concernés par voie électronique via l'adresse consignations@cdg.ma ou par téléphone via la ligne 0537-669-000 ou encore à se rendre au siège de l'établissement sis à Place Moulay El Hassan à Rabat.

Aussi et à travers sa plateforme "www.amanti.ma", la CDG offre la possibilité au grand public de consulter en ligne et d'initier des opérations au titre des avoirs en déshérence consignés par les banques de la place en application des dispositions légales en vigueur.