Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Avril 2023

Soudan : Situation sécuritaire confuse à Khartoum- Plusieurs dizaines de morts

Le bilan provisoire fait état de 56 morts parmi les civils et des dizaines dans les rangs des belligérants. Le jour s’est levé ce dimanche 16 Avril à Khartoum au son des mitrailleuses Dushka et des tirs d’artillerie. Toute la nuit, les explosions se sont poursuivies, comme un orage en fond sonore, à faire trembler les fenêtres, rapporte le correspondant à Khartoum, Eliott Brachet. Les habitants de la capitale n’ont pas fermé l’œil, calfeutrés chez eux. La journée de dimanche a été déclarée fériée dans l'Etat de Khartoum, où les écoles, les banques et les bureaux gouvernementaux seront fermés. Seuls des militaires combattent dans les rues et ce dimanche matin, les affrontements semblent avoir redoublé d’intensité, principalement localisés sur les bases militaires qui cernent Khartoum au Sud, au Nord et à l’Ouest. Mais aussi dans le cœur de la capitale, autour du quartier général de l’armée d’où s’échappent des panaches de fumée. (Source : Rfi)

Rwanda : Lutte anti-terroriste - Bientôt des soldats rwandais au Bénin

Alors qu’il recevait le samedi 15 avril 2023, son homologue rwandais, Paul Kagame, en visite d’État dans son pays, le Président du Bénin, Patrice Talon, a annoncé l’imminence d’une collaboration entre les deux pays pour contrer l’avancée terroriste dans le septentrion béninois. Selon LSI Africa qui s’en est fait écho, le Président Paul Kagame, dont des troupes ont déjà été déployées pour combattre des insurrections au Mozambique et en République centrafricaine, a confirmé l’engagement de son pays et sa détermination à accompagner Cotonou. «Nous sommes prêts à travailler avec le Bénin pour prévenir tout ce qui peut se produire dans la zone autour de ses frontières », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue béninois. « Il n'y aura pas de limite » dans ce qui « sera accompli ensemble pour les défis sécuritaires qui s'imposent », a-t-il assuré. Ce nouveau partenariat confirme la volonté affichée, récemment, du Chef de l’État béninois de diversifier les alliances pour faire face à la menace djihadiste. (Source : Fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Atteinte aux bonnes mœurs- L'espace "Le Pervers" à Grand-Bassam détruit

A la suite de l'arrêté municipal pris en novembre 2022 par le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, portant fermeture de l'espace de divertissement dénommé « Le Pervers », une opération spéciale de déguerpissement dudit espace situé au quartier Modeste a eu lieu le vendredi 14 avril 2023. Les éléments des forces de l'ordre et de la police municipale, avec l'aval de l'édile de la cité balnéaire et des autorités compétentes de la ville, ont mené l’opération et procédé à des arrestations. Cette opération de déguerpissement, annoncent les autorités municipales, s'étendra sur trois jours. Le bilan partiel est de 23 individus interpellés, une arme à feu de type carabine saisie, une vingtaine de bungalows et baraques détruits et incendiés, des appareils de réfrigération, des chaises et des boissons frelatées saisis. L'espace « Le Pervers » était un endroit réputé pour être un lieu de dépravation, de débauche, de délinquance et d’atteinte aux bonnes mœurs. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Obsèques- Les hommages du gouvernement à feue Hadja Djéné Kaba

Les autorités de la transition ont organisé un grand symposium ce samedi 15 avril 2023, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry où la dépouille de la défunte a reçu tous les hommages de la République en présence du président Colonel Mamadi Doumbouya, son premier ministre et les membres du gouvernement. Dans son discours lu au nom du président et le gouvernement de la transition, le premier ministre a indiqué que l’ancienne première dame Hadja Djéné Kaba Condé continuera à vivre dans l’esprit du peuple guinéen.« Nous retenons de cette haute personnalité, sa contribution immense à la cohésion des Guinéens, à la promotion de la femme et à la protection de l’enfance », a déclaré Dr Bernard Goumou. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : L’axe Kaya-Dori- Sous contrôle des groupes jihadistes ?

Depuis deux jours, les compagnies de transport s’abstiennent d’emprunter l’axe Kaya-Dori, bloquant ainsi plusieurs voyageurs, ont rapporté des responsables de syndicat des transporteurs. Le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC), a alerté sur la « présence des terroristes entre Ouanobia et le pont de Nare » et appelé les voyageurs entre Kaya-Dori, « à la prudence ». Les responsables syndicaux ont expliqué à APA, que le lundi 10 avril dernier, des djihadistes ont attaqué et incendié des cars et camions, près de la localité de Naré, sans préciser le nombre. Plusieurs témoins ont expliqué que ce dernier car de transport se rendait à Dori, en provenance de Ouagadougou.

Mali : Minusma- L’Allemagne reste au Sahel et ne veut pas claquer la porte

L'Allemagne compte toujours jouer un rôle important au Sahel malgré le retrait de ses soldats du Mali et ne veut pas « claquer la porte », a assuré vendredi à Bamako son ministre de la Défense. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali ont rompu l'alliance avec la France et ses partenaires européens contre les jihadistes et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie. Ils se sont adjoint le concours de centaines d'hommes décrits en fonction des sources comme des instructeurs de l'armée russe ou des mercenaires de Wagner, un groupe russe de sécurité privé aux agissements décriés. "Cette région a besoin de la coopération de l'Union européenne, de la communauté internationale et de l'Allemagne pour assurer la stabilité qui fait défaut ici et qui doit être rétablie et garantie", a déclaré Boris Pistorius à des journalistes au deuxième et dernier jour de sa visite au Mali. "Et cela implique que nous restions en contact, que nous ne claquions pas la porte, ce que nous ne faisons pas, bien au contraire", a-t-il ajouté. L'Allemagne a décidé de retirer d'ici à mai 2024 les centaines de soldats qui font d'elle la plus importante contributrice occidentale à la mission de Casques bleus (Minusma) déployée dans ce pays en proie à la propagation jihadiste et aux violences de toutes sortes, qui se sont propagées aux pays sahéliens voisins. Berlin considère que les conditions ne sont plus remplies pour continuer à participer à la Minusma, a rappelé M. Pistorius. (Source : abamako.com)

Togo : Accès à l’eau à Lomé- Le gouvernement bénéficie d’un financement de 60 milliards Fcfa

Le Togo bénéficie d’un nouvel appui dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’accès à l’eau et de l’assainissement. Le ministre de l’économie et des finances, Sani Yaya, a paraphé jeudi 13 avril à Washington au nom du gouvernement, une convention de financement avec la directrice des opérations de la Banque mondiale, Coralie Gevers. La cérémonie de signature s’est déroulée en marge des activités de la Réunion de Printemps des institutions de Bretton Woods, auxquelles participe le Togo. Concrètement, le pays bénéficie d’une enveloppe 60 milliards Fcfa, afin de rendre l’eau potable disponible dans la région du Grand Lomé, et améliorer les services d’assainissement. (alome.com)

Benin : Coopération- Romuald Wadagni et Anna BJERDE ont échangé sur les projets de la Banque mondiale

En marge des travaux des Réunions de Printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le ministre béninois de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni a échangé avec la directrice des opérations de la Banque mondiale. Faisant d’une pierre deux coups, le ministre béninois de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni a échangé en marge des travaux des Réunions de Printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiennent à Washington avec la directrice des opérations de la Banque mondiale. (Source : alome.com)

Gabon : Projet PIAEPAL-Severin Mayounou reçoit les assurances de la Bad

Le Représentant résident de la Banque africaine de développement (Bad), Nouredine Kane Dia a réitéré, le 13 avril, au ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques l’assurance de l’institution bancaire et celle des partenaires au Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal), quant au respect des délais de livraison des travaux fixés aux entreprises et à la qualité de ces derniers.Un mois après sa mission de terrain effectuée sur les chantiers du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal), le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Séverin Oswald Mayounou et sa déléguée ont échangé le 13 avril dernier avec une délégation de la Banque africaine de développement (Bad), composé du représentant résident de l’institution bancaire et le chargé du projet Piaepal (source : alibreville.com)

Rca : Actions de blanchiment d’argent de l’épouse du chef d’État-major - Colère au sein de l’armée

En République centrafricaine, les forces armées nationales luttent contre les groupes armés pour protéger la population et maintenir la sécurité. Cependant, la corruption et le détournement de fonds minent leur efficacité et sapent leur capacité à remplir leur mission. Le dernier scandale en date concerne le chef d’État-major, le général Zéphirin Mamadou, et son épouse, Patricia Mamadou, qui ont utilisé leur position pour leurs intérêts personnels. Étonnement, c’est le couple qui gère personnellement la ligne budgétaire de l’armée, ce qui leur donne un contrôle total sur l’argent destiné aux opérations militaires. Les officiers accusent le couple d’avoir détourné plus de 50% du budget annuel de l’armée en seulement trois ans, ce qui a un impact négatif sur les opérations militaires.

Kenya: Télécommunication- Le premier satellite opérationnel en orbite

Conçu et développé par une équipe de chercheurs kényans, ce satellite aura pour but de fournir des données dans différents domaines comme l'agriculture ou la surveillance de l'environnement. Voici les images fournies par l'entreprise spatiale américaine SpaceX qui a mis en orbite le premier satellite opérationnel kényan ce samedi. En raison de mauvaises conditions météo, le lancement, initialement prévu lundi soir, avait été reporté à plusieurs reprises cette semaine. Conçu et développé par une équipe de chercheurs kényans, ce satellite aura pour but de fournir des données dans différents domaines comme l'agriculture ou la surveillance de l'environnement. Depuis, plus de 50 satellites africains ont été envoyés dans l'espace.