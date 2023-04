Algérie: Décès du moudjahid Madani Haouès - Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, samedi, un message de condoléances à la famille du moudjahid Madani Haouès décédé, vendredi, à l'âge de 89 ans, dans lequel il a affirmé que le défunt était un exemple de patriotisme et de loyauté envers la patrie durant la Guerre de libération nationale et lors de l'accomplissement des missions qu'il a assumées à la radio et à la télévision, après l'indépendance.

"Au nom d'Allah le Clément et le Miséricordieux, Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont dévié aucunement dans leur engagement, lit-on dans le communiqué.

"Le Tout-Puissant a voulu rappeler auprès de Lui, le défunt Madani Haouès, l'une des plumes de la Radio de l'Algérie libre et compagnon du défunt moudjahid Aissa Messaoudi et d'autres qui ont combattu par la parole et se sont sacrifiés pour faire entendre la voix des révolutionnaires moudjahidine sur les ondes de la radio durant la lutte armée", lit-on encore dans le message.

Le défunt était "un exemple de patriotisme, d'intégrité et de loyauté envers l'Algérie durant cette étape et lors de l'accomplissement des missions qu'il a assumées avec dévouement et engagement à la radio et la télévision, après l'indépendance", a écrit le président de la République.

"En ces douloureuses circonstances, j'adresse à la famille du défunt et à la famille de la radio et de la télévision, à la corporation médiatique, ainsi qu'à ses frères moudjahidine, les condoléances les plus sincères et les assure de ma profonde compassion, implorant Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde et de prêter à tous patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons".