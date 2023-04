Cote d'Ivoire: Innovation technologique- Abidjan accueille la 2ème Conférence internationale NewSpace

La 2ème édition de la Conférence internationale NewSpace Africa se tiendra à Abidjan Sofitel hôtel Ivoire, du 25 au 28 avril 2023, sur le thème central : « L'espace pour une transformation de l'économie africaine ». L'annonce a été faite par le chef du Programme spatial africain NewSpace de l’Union africaine, Dr Tidiane Ouattara, au cours d’une conférence de presse, le samedi 15 avril 2023 à Abidjan-Plateau. NewSpace qui est « la nouvelle période dans laquelle se trouvent les sciences et les technologies spatiales », selon le conférencier, vise à promouvoir et à soutenir durablement les innovations et solutions spatiales sur le continent africain.

Entre 250 et 300 experts y prendront part, notamment les présidents de toutes les agences spatiales africaines et mondiales, les leaders de l’industrie spatiale et satellitaire, les investisseurs dans ce domaine, ainsi que d’autres parties prenantes clés.

Sur l'agenda de ce rendez-vous international, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu le 26 avril 2023, des expositions, des panels, des conférences...

Dr Ouattara a fait savoir qu’en marge de cette cérémonie, se déroulera une table ronde Union africaine (Ua)- Union européenne (Ue) qui permettra à 20 compagnies, dont 10 ivoiriennes, d’être outillées dans le domaine de la technologie spatiale.

Pour Tidiane Ouattara, l'espace est abordable et depuis 2005, il y a une révolution technologique qui a vu la naissance d'outils, de véhicules et de satellites hyper efficaces et peu coûteux.

Coorganisée par la Commission de l’Ua et la Côte d’Ivoire, à travers le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette conférence, dont la 1ère édition s’est tenue à Nairobi au Kenya, présente plusieurs enjeux.

Le conférencier a encore soutenu la nécessité de former le capital humain car l'espace est un bien commun et tout le monde peut avoir accès aux sciences spatiales qui sont différentes de l’exploration d’autres planètes : « Les technologies spatiales sont dans notre vie quotidienne. Entre autres, le téléphone cellulaire, la télévision, la radio, la presse en ligne, les drones, la télémédecine, la télé-éducation, la gestion des parcs automobiles, etc. La Côte d'Ivoire prépare une agence spatiale afin d’amorcer un développement dans ce domaine comme l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Egypte, et l’Algérie qui sont les pionniers africains et les nouveaux venus tels que l’Ethiopie, le Rwanda, le Kenya, le Ghana, le Sénégal, etc. ».