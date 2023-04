Algérie: Les structures de la médiation de la République attentives aux doléances du citoyen

GHARDAIA — L'ensemble des structures de la médiation de la République à travers le pays sont au service des citoyens en favorisant la résolution des préoccupations soulevées par ces derniers, a souligné, dimanche à Ghardaia, le médiateur de la République, Abdelmadjid Ammour.

S'exprimant lors d'une rencontre avec la société civile, et cadres de la wilaya, coprésidée par le wali de Ghardaia Abdellah Abinouar et le médiateur de la République, M. Ammour a indiqué que la médiation de la République place l'ensemble de ses structures existantes à travers les différentes communes du pays pour prendre en charge les doléances touchant à la vie quotidienne et aux préoccupations de la population.

Et d'ajouter: "l'adoption d'une telle approche de réunir l'ensemble des acteurs de la société civile vise à redonner confiance aux citoyens dans l'action participative et la bonne gouvernance".

La médiation de la République oeuvre en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires notamment les collectivités locales ainsi que le tissu associatif pour un développement harmonieux et durable au service de l'intérêt général et du bien-être du citoyen dans chaque localité du pays, a-t-il rappelé.

Cette rencontre constitue une opportunité, d'une part, pour ouvrir un dialogue transparent et sincère avec les populations locales sur leurs besoins et préoccupations et, d'autre part, pour s'enquérir des projets et des réalisations initiés par les pouvoirs publics dans les zones les plus éloignées et qui touchent à tous les domaines de la vie des citoyens, à savoir la santé, l'alimentation en eau , l'agriculture, le transport, l'éducation, les routes et l'accès aux différents services, a réaffirmé le médiateur de la République.

Il a ensuite écouté les interventions et doléances des représentants de la société civile et notables de la wilaya de Ghardaïa, qui ont soulevé des problèmes d'ordre économique et social, notamment la mobilisation de la ressource hydrique pour l'irrigation agricole, les pistes agricoles, la mobilisation du foncier agricole et industriel pour l'investissement, le chômage ainsi que le problème du foncier urbain et les entraves bureaucratiques.

Le médiateur de la République a exhorté les membres de l'administration à dépasser "les différends conjoncturels", d'oeuvrer à l'amélioration du rendement de l'administration et de veiller au bon fonctionnement des institutions pour renforcer le climat de confiance et de sérénité au sein de la société.

Au terme de sa visite dans la wilaya de Ghardaia, le médiateur de la République a appelé à la tenue d'un registre des doléances dans les différentes administrations, d'améliorer l'équipement public et offrir un accueil et un service public de qualité avant d'annoncer le lancement d'une plateforme électronique pour les recours et requêtes.