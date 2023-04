Algérie: Mines de phosphate et de fer de Tébessa et de Tindouf - Une réunion de coordination et de suivi des projets de transport ferroviaire

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a coprésidé, dimanche à Alger avec le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Lakhdar Rekhroukh, une réunion de coordination et de suivi consacrée aux projets de transport pour l'exploitation des deux projets de Ghara Djebilet et du phosphate intégré, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

Selon la même source, les ministres de l'Energie et des Mines et des Travaux publics et des Infrastructures ont présidé, en présence des cadres des deux ministères, "une réunion de coordination et de suivi consacrée aux projets d'infrastructures relatifs aux deux projets structurels de la mine de fer de Ghara Djebilet et du phosphate intégré, notamment les projets de transport ferroviaire".

Lors de cette réunion, deux exposés ont été présentés par le directeur général de l'Agence Nationale d'Etudes et de Suivi de la réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) sur l'état d'avancement des projets des voies ferrées minières Annaba-Tebessa-Djebel Onk-Bled El Hadba, en sus du projet de la voie ferrée Ghara Djebilet-Béchar-port d'Arzew.

L'accent a été également mis sur les projets de réhabilitation et de développement des voies ferrées existantes dans le cadre du projet de phosphate intégré (PPI) dont le lancement des travaux de dédoublement, de modernisation et de correction du tracé en vue d'augmenter la capacité de cette voie (Annaba-Djebel Onk).