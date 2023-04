Maroc: Organisation de la 7ème édition du Prix Mohammed VI de la calligraphie

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé l'organisation de la 7ème édition du Prix Mohammed VI de la calligraphie marocaine (Al Horoufia) pour laquelle les candidatures se poursuivront jusqu'au 25 août prochain.

Cette compétition est organisée conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, afin d'accorder plus d'attention aux arts patrimoniaux séculaires ancrés dans la culture et la société, à l'instar de la calligraphie arabe et de l'art décoratif, indique le ministère sur son site web.

Ce concours, ajoute-t-on, vient réaffirmer la conviction quant à la nécessité de préserver ces arts et leurs dimensions esthétiques, tout en veillant à développer leurs styles.

Il a également pour but d'encourager des générations de calligraphes distingués et de rendre hommage aux pionniers, ayant consacré des efforts sincères au service de cet art, indique la même source.

Le concours comprend trois prix, à savoir le Prix honorifique Mohammed VI (50.000 dirhams) qui sera décerné à l'un des calligraphes marocains distingués choisi par le jury, le Prix Mohammed VI de l'excellence (50.000 dirhams) et le Prix Mohammed VI de la distinction (40.000 dirhams).

Le formulaire de participation et le guide de référence du concours sont disponibles auprès des délégations des affaires islamiques et sur le portail électronique du ministère sur l'adresse www.habous.gov.ma, indique le ministère, ajoutant que pour plus d'informations les personnes intéressées peuvent contacter les numéros suivants: 0537668612/0537763210.

Musée de la Sira annabaouia

L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé jeudi que les visites de l'exposition internationale et du musée de la Sira annabaouia et de la civilisation islamique, qu'elle abrite actuellement dans son siège à Rabat, reprendront à partir du 25 avril de 10h00 à 18h00, tous les jours sauf le lundi.

L'exposition internationale et le musée de la Sira annabaouia et de la civilisation islamique connaissent une grande affluence d'un public de tous âges et de tous horizons, Marocains, résidents ou visiteurs du Royaume, souligne un communiqué de l'ISESCO qui fait état de plus de 2,2 millions de visiteurs depuis l'ouverture du musée le 28 novembre 2022.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la tenue de l'exposition internationale et du musée de la Sira annabaouia et de la civilisation islamique au siège de l'ICESCO constitue l'aboutissement du partenariat stratégique entre l'Organisation, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des oulémas du Royaume du Maroc.

Cette première version de son genre en dehors du Royaume d'Arabie Saoudite s'inscrit dans le cadre de la mission de l'ICESCO visant à mettre en valeur les aspects civilisationnels de la Sira du Prophète, à promouvoir le juste-milieu de l'Islam et à lutter contre l'extrémisme, en se fondant sur le Saint Coran et la noble Sunna et en recourant aux techniques d'intelligence artificielle.

Le musée et l'exposition ouvrent leur portes gratuitement à ses visiteurs, sur réservation des tickets via le lien: http://tickets.ma.salamfairs.com.sa/, tandis que pour les visites de groupes, il est conseillé de prendre contact avec le service client au numéro: 00212761222222.