Maroc: La 6ème édition du Festival Gnaoua Show pour le monde à Jemaâ El Fna

Organisé par l'Association Le Grand Atlas et l'Association Hmitti pour la Culture et la création Artistique, le festival Gnaoua Show connaîtra la participation de célèbres troupes emblématiques du Royaume et dirigées par des maâlems véritables icones de l'art Gnaoua.

Ce festival hors normes bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont l'Association Le Grand Atlas (AGA), la Direction régionale de la culture, le Conseil régional Marrakech-Safi, le Conseil de l'arrondissement Médina et la Fondation Al Omrane.

Le Gnaoua Show est un projet spécifique des Hmiti père et fils qui a une inscription sur pratiquement l'ensemble du Royaume avec une temporalité précise, en réinventant son rapport à l'altérité et à la diversité et en y imposant sa fabuleuse marque «Tagnaouite» qui est en fait un phénomène anthropologique très particulier et une dynamique qui se répète chaque année avec cette merveilleuse possibilité d'une véritable chaîne de coopération avec un ensemble de partenaires qui participent à sa constitution.

En s'investissant durablement et en s'évertuant à préserver ses assises depuis la pandémie de Covid-19, on s'apercevra, de l'effet surprise du retour des publics grâce à une forte médiation et communication à cette 6ème édition avec le grand partenariat et la présidence de l'Association Le Grand Atlas (AGA).

Le Professeur Mohamed Knidiri président de l'AGA, souligne en effet:

« Le Gnaoua Show défend l'identité culturelle artistique de notre territoire et sa participation au rayonnement culturel sans oublier l'attraction touristique et les ressources de l'économie créative qui en découle, devenu depuis sa création un véritable centre de production et d'accompagnement des artistes qui rencontrent un succès public croissant.

C'est un lieu de rencontres, pouvant attirer susciter débats et forums, un espace festif pour jeunes et moins jeunes qui retrouvent des temps de convivialité. C'est un évènement d'envergure pour célébrer l'art Gnaoua, un art authentique reconnu par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Afin de préserver ce genre musical populaire, l'Association Le Grand Atlas a scellé un partenariat avec l'Association Hmitti pour la culture et la création artistique afin de fédérer les efforts pour permettre à ce festival de se faire une place parmi les grands festivals, à l'instar de celui des Gnaoua d'Essaouira.

A rappeler que le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a procédé, en 2019, à l'inscription de l'art Gnaoua sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Le Festival national, des arts populaires de Marakech (FNAP) est le premier festival à avoir présenté les magnifiques prouesses afro-marocaines des danses et musiques Gnaouies à sa première édition le 2 mai 1960, en présence de Feu Hassan II alors Prince Héritier et du Roi Hussein de Jordanie, dans les Jardins du Harti ».