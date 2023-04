Ile Maurice: Hippisme l Saison 2023 - Démarrage poussif pour People's Turf PLC

Appelé à assurer seule l'organisation des courses cette saison, avec la décision de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure Ltd de ne pas s'aligner au départ, la People's Turf PLC (PTP) éprouve des difficultés à s'élancer des stalles de départ. Quoique pas du tout aidée par les conditions climatiques, PTP n'aura pas eu le départ qu'elle aurait souhaité.

Abandon de trois journées de courses

PTP ne pouvait s'imaginer pire scénario pour démarrer 2023. Avec les grosses averses qui se sont abattues sur le pays, plus précisément sur la capitale, la Horse Racing Division (HRD) a dû annuler pas moins de trois journées de courses soit les 2e, 4e et 5e journées. La piste a été jugée impraticable et les chevaux sont restés à l'écurie. Il est bon de souligner que même si la journée d'aujourd'hui allait être annulée de toute manière, en raison d'une piste lourde (wet 9.0), la décision prise tient également sa source dans les taches jaunes sur la piste, entre les poteaux des 900 mètres et des 600 mètres. Ces patchs jaunâtres sont-ils la conséquence de l'installation des bâches placées sur la piste pour la protéger de la pluie ou seraient-ils la conséquence de la tonte du gazon effectuée mardi ? On ne peut s'avancer sur ce sujet, mais il reste que la piste verdoyante du Champ-de-Mars, en début d'année, s'est soudainement dégradée durant la semaine. Cela a valu une pluie de critiques à l'organisateur sur les réseaux sociaux sur sa capacité à entretenir la piste.

Le cas Bernard Fayd'herbe

Un autre incident qui n'a pas fait du bien à PTP, en ce début de saison, demeure ce qu'on pourrait appeler l'affaire Bernard Fayd'herbe. Le club jockey, employé par PTP, a bénéficié d'un non-lieu lors d'une enquête devant les commissaires de la HRD, après un alcootest positif lors de la 2e journée. Durant l'enquête, il a été établi, avec le témoignage du fournisseur de l'éthylomètre, que l'appareil n'avait pas été soumis à un calibrage. Un oubli qui fait perdre des points à PTP.

L'installation des «false rails»

Si la première journée de courses organisée par PTP, l'an dernier, avait été qualifiée de satisfaisante, par contre, l'organisateur a eu bien du mal lorsqu'il a dû installer les false rails pour la première fois. Cela, lors de l'organisation de sa deuxième réunion de courses. L'exercice, qui requiert une certaine expertise, s'est révélé être très problématique pour les hommes de piste de PTP. Les false rails étaient en quelque sorte «serpentés» et cela leur avait valu un rappel à l'ordre des commissaires. Reste que PTP a rectifié le tir assez rapidement et les false rails installés cette saison, à un peu plus de quatre mètres, sont très homogènes.

L'impair du CEO Ubheeram

Le Chief Executive Officer (CEO) de PTP, Khulwant Ubheeram, s'est vu infliger une amende de Rs 7 500 pour avoir «interféré» dans une enquête pour réclamation lors de la 4e journée de 2022. Il a été sanctionné sous la rule 271 pour avoir parlé au Chief Stipe lors de l'enquête pour une réclamation. Il a évoqué un problème de communication ce jour-là alors qu'il n'était pas en droit de parler. Si sa présence dans la chambre des Racing Stewards peut être débattue - en Afrique du Sud par exemple, un CEO peut assister à une enquête -, reste qu'il n'avait pas le droit de parler.

Deux bourdes du «starter»

La prestation, l'année dernière, du starter, Ravi Rawa, qui nous avait pourtant habitué à bien mieux, n'a pas aidé le nouvel organisateur de courses. L'on se souviendra que le 23 octobre dernier, il a donné un départ alors qu'un partant, Man Of Property a été loaded à la place de Partner In Crime, au 6e couloir au lieu du 5e couloir. Puis, à une autre occasion, le départ a été donné sans qu'un concurrent, Digital Fortress, n'ait pris place dans les stalles. C'était lors de la 6e journée de courses.

Le bug «Candle Cove»

L'affichage dû à un bug informatique, le samedi 18 juin dernier, du nom du gagnant de la 7e course, Candle Cove, avant que la course ne soit courue, a fait les titres de plusieurs journaux. Le public a crié au scandale mais PTP a rejeté toute accusation. La MBC a par la suite admis à la Gambling Regulatory Authority que c'était un bug informatique de leur part.

Blessure de «Frosted Gold»

Le 23 octobre, le gris de l'écurie Maingard s'imposait dans un canter lors de l'épreuve principale. Reste que la joie a été de courte durée car il a été constaté à l'arrivée de la course que le cheval s'était blessé assez sévèrement à la hanche, nécessitant plusieurs points de suture. L'entraîneur Ricky Maingard, dans tous ses états, a mis en cause un mauvais alignement des barres. S'est ensuivie toute une polémique. Frosted Gold se remettra par la suite de sa blessure et participera à la Coupe d'Or.