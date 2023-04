Ile Maurice: Météo -Ttempêtes électriques et fortes averses au menu du dimanche de Quasimodo

Maurice se trouve dans une zone instable avec la possibilité de formation de nuages pluvio-orageux à cause du vent faible. Hier, une veille de fortes pluies a été émise à l'approche des formations nuageuses à l'ouest du pays. Ces formations seront plus fréquentes dans l'après-midi principalement. Elles seront surtout à l'Ouest et sur le Plateau central, avant de se répandre dans d'autres régions.

Avec cette instabilité, on peut s'attendre à la formation de cellules orageuses pouvant causer des tempêtes électriques, accompagnées de fortes averses et de rafales. Ce temps sera propice en début de soirée, voire tard le soir. Maurice est concerné par cette instabilité jusqu'à, au moins, lundi.

La transition vers l'hiver prendra plus de temps que prévu avec un changement de saison relativement chaude. D'ailleurs, il y a des indications que l'hiver sera plus doux que prévu. Ceci est confirmé par le C3S multi-system seasonal forecast qui prévoit une anomalie chaude dans notre région pour les trois prochains mois, soit mai, juin, juillet et cela pourrait se poursuivre. Bien sûr, la venue des anticyclones pourrait faire baisser la température, mais il n'y aura pas d'hiver rude. Le Winter Outlook de Météo Maurice devrait évoquer cette anomalie et faire aussi des prévisions. Cela laisse présager que le phénomène El Niño est attendu dès l'été prochain, avec une mer plus chaude et des précipitations plus fréquentes.