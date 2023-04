Algérie: Stupéfiants - Appel à se mobiliser pour mettre en échec les tentatives d'inonder le pays

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad a appelé, samedi, les citoyens et les composantes de la société civile à la mobilisation efficace, en vue de mettre en échec les plans hostiles qui ciblent l'Algérie dans sa sécurité et sa jeunesse avec des tentatives visant à l'inonder de différents types de stupéfiants.

Lors d'une visite de travail et d'inspection à un nombre de services relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dont la Police aux frontières (PAF) et ceux chargés de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le ministre a affirmé que l'Algérie "est ciblée dans sa sécurité et sa jeunesse, avec des tentatives visant à l'inonder de différents types de stupéfiants, notamment avec de nouveaux types toxiques et mortels", relevant que les services de l'Etat " mènent une guerre sans merci, en vue de mettre en échec ces plans hostiles, notamment ceux que dirige le voisin de l'Ouest".

Le ministre a également mis en avant "la vigilance de tous les services sécuritaires, à leur tête, l'Armée nationale populaire (ANP) et son travail inlassable en toute circonstance, notamment durant le mois sacré".

Se félicitant du "bilan positif" enregistré dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants, le ministre a appelé à "redoubler d'effort au maximum, tout en soutenant le service chargé de la lutte contre le trafic de stupéfiants avec tous les moyens, en vue de renforcer sa disponibilité.