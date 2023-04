Algérie: Suivi et gestion des crédits - Lancement fin juin d'une plateforme numérique

ALGER — Le Directeur d'analyses et de suivi de crédits au niveau de la Banque de Développement Local (BDL), Smail Bendali a annoncé que la Banque présentera une plateforme numérique dédiée à l'examen, à la gestion et au suivi de crédits d'ici fin juin.

"Cette plateforme gratuite permettra à la Banque de traiter les dossiers de crédits par voie électronique et à brève échéance pour minimiser la paperasserie, mais aussi à l'emprunteur de suivre son dossier via un numéro spécial attribué par la Banque, en plus d'éviter les allers-retours aux agences pour les renseignements", a expliqué M. Bendali dans une déclaration à l'APS.

Cette opération s'inscrit dans la démarche visant à "aplanir les obstacles liés à l'investissement et réaliser un développement économique durable, basé sur la numérisation et la transparence", ajoute le même responsable.

Par ailleurs, la Directrice grands comptes, Nadjet Brahimi a révélé que la BDL ambitionne de poursuivre l'élargissement de son réseau, dans le cadre de son plan de développement de l'année en cours, devant lancer quelque 10 nouvelles agences réparties à travers le territoire national pour élever leur nombre total à 174.

Depuis le début de l'année 2023, poursuit la responsable, la Banque a lancé une agence à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila), qui s'ajoute à 6 autres lancées en 2022 dans différentes wilayas.

S'agissant du bilan de la Banque, M. Bendali a précisé que la BDL a octroyé à ses clients des crédits estimés à 487 milliards de DA en 2022, soit une hausse avoisinant les 32% par rapport aux 369 milliards de DA enregistrés en 2021.

Dans le même cadre, les dossiers de crédits traités ont atteint l'année passée 9.368 dossiers, contre 11.000 dossiers en 2021, soit une baisse d'environ 14%.

Le même responsable a indiqué que la plupart des crédits accordés durant l'année 2022 ont été destinés au financement des entreprises pour une valeur de 471 milliards de DA, soit 96,7% du total des crédits, tandis que la valeur des crédits destinés aux projets de promotion immobilière, aux particuliers et aux structures d'appui aux petites et moyennes entreprises (PME) s'élèvent à près de 16 milliards de DA.

Au cours de l'exercice 2022, la valeur des crédits destinés au secteur public est passée de 41 milliards de DA à près de 102 milliards de DA, soit 22% de la valeur totale des crédits, tandis que le secteur privé a enregistré 369 milliards de DA, soit 78% de la valeur totale des crédits.

Le secteur de l'industrie a été au premier rang des secteurs qui ont bénéficié de crédits de la banque en 2022, avec une valeur totale de 244 milliards de DA (52%), suivi du secteur de la construction avec plus de 143 milliards de DA (30%), et du commerce avec plus de 36 milliards de DA (8%).

La valeur des crédits destinés au secteur des services s'élevait à environ 25 milliards de DA (5%), le secteur du tourisme à 20,6 milliards de DA (4%) et l'agriculture à 684 millions de DA.

A noter que la banque a organisé tout au long du mois de Ramadhan à travers l'ensemble du territoire national, des journées de sensibilisation au profit des citoyens sur "l'éducation financière", où les prêts et les produits numériques de la banque à l'instar de l'application BDL Digit, ainsi que les moyens de paiement électronique ont présenté.

Selon Mme Brahimi, cette initiative reflète "la volonté de la banque à poursuivre sa stratégie visant le rapprochement avec les citoyens pour contribuer à la réalisation de l'inclusion financière et promouvoir l'économie nationale".