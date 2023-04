Tunisie: EST - Faux pas interdit

Tenus en échec lors de la journée précédente par les Monastiriens, but d'égalisation marqué dans le temps additionnel, les Espérantistes ont perdu deux points qu'ils sont appelés à rattraper. C'est pourquoi un faux pas est interdit cet après-midi à Béjà bien que la mission s'annonce difficile.

Cet après-midi, le Stade Boujemaâ Kmiti abritera une répétition grandeur nature avant la finale de la Coupe de Tunisie qui opposera l'Espérance de Tunis à l'Olympique de Béja à la fin mai. Toutefois, le contexte et l'enjeu de l'explication de cet après-midi sont tout autres. Les deux protagonistes s'affrontent alors qu'ils restent chacun sur une contre-performance lors de la journée précédente. L'OB a perdu à domicile devant l'US Ben Guerdane alors que l'Espérance de Tunis a été tenue en échec par l'US Monastir. Le but d'égalisation des Monastiriens a été marqué dans le temps additionnel. Un match nul au goût d'une défaite qui a privé l'EST de s'accaparer de la tête du classement.

Cela dit, un autre faux pas est interdit pour Nabil Maâloul et ses hommes. Toutefois, le déplacement de cet après-midi à Béja est particulièrement difficile contre un adversaire porté par l'euphorie de la qualification en finale de la Coupe de Tunisie. Pour l'EST, tout comme pour son hôte, les points comptent double et un résultat positif tout à l'heure donnera un ascendant psychologique en prévision de la finale de la Coupe.

Mais au-delà du fait qu'ils ont des points perdus à rattraper et de l'ascendant à prendre en prévision de la finale de la Coupe, un résultat positif tout à l'heure est essentiel, voire impératif pour les camarades de Hamdou El Houni, avant le déplacement crucial en fin de semaine à Alger où ils affronteront la JS Kabylie en quart de finale aller de la Champions League. C'est pourquoi rester sur une série positive est primordial pour garder un moral au beau fixe et préserver le capital confiance.

Ben Chérifia reprend du service !

Tout à l'heure, il faut s'attendre à de légers mais importants changements dans le onze de départ, à commencer par le poste de gardien de but qui sera confié à Moez Ben Chérifia, de retour de blessure et que Nabil Maâloul veut aligner afin qu'il soit compétitif en jouant au moins un match avant le déplacement à Alger.

Un joueur manquera à l'appel cet après-midi. Il s'agit de Mohamed Ali Ben Hammouda, suspendu pour somme d'avertissements. Il sera remplacé par l'Algérien Riyad Ben Ayed. Ménagé lors du match de Coupe contre le Stade Tunisien, Anis Badri devra être titularisé cet après-midi pour rééquilibrer le jeu en attaque en l'absence de Ben Hammouda.

Voici, par ailleurs, la formation probable que devra aligner Nabil Maâloul tout à l'heure : Ben Chérifia, Tougai, Meriah, Bouchniba, Ben Hamida, Coulibaly, Zaddem, Ben Romdhane, El Houni, Badri et Ben Ayed.