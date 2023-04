Tunisie: Les chaussures d'été à la mode

Des mules à formes plates, des sabots à talons ou compensés, nos pieds et orteils nous en remercieront cet été pour le confort qu'on leur offre tout en restant dans la modernité et la tendance...

L'été arrive à grands pas, les bottes, bottines et chaussures d'hiver seront bientôt rangées dans les placards et remplacées par les pieds-nus, sandales et chaussures ouvertes qui mettent nos pieds et orteils en valeur et surtout dans le confort total... Pour s'assurer d'être dans la tendance et surtout stylée, on vous propose, dans ce numéro, les meilleurs modèles de souliers d'été à associer avec vos tenues pour être une vraie fashionista...

Pour les chaussures du printemps-été, on privilégie les mules, stars de la saison dernière et qui continuent encore à être dans le top one de la mode en matière de chaussures d'été. Réinventée et revisitée, cette année on portera sans modération la mule à forme plate, et celles qui sont inspirées du style sabot, des souliers très à la mode dans les années 2000 et qui font leur grand retour cette saison. On les voit d'ailleurs portées par les modeuses et dans les pieds des mannequins des défilés de mode des créateurs internationaux.

Ce genre de chaussures, très rétro, est disponible aussi dans la friperie pour toutes celles qui cherchent à suivre le dernier cri en matière de mode, être dans la tendance sans pour autant dépenser une fortune pour se procurer la paire qui leur va à merveille. On porte les mules ou les sabots à forme plate avec des pantalons stylés, larges en tissu ou en jean avec un joli chemisier pour officialiser la tenue.

On n'oublie pas de vernir ses ongles si l'on porte des mules ouvertes et d'ajouter un collier fin et des boucles d'oreilles afin d'accessoiriser la tenue et rester dans le snobisme et la classe. Côté sac, on mise sur le mini sac en forme carrée, avec une anse en doré ou en argent.

Si l'on veut adopter un look très décontracté mais qui reste dans le chic et l'élégance, on peut porter les mules avec une robe longue, une jupe ou un simple jean coupe flare ou mom et on accessoirise toute la tenue avec un sac style tote bag, pour un look sporty et très pratique pour aller se balader, faire les courses et même au bureau.

Quant aux couleurs, on craquera cet été pour l'argent pailleté, le vert, le bleu et le jaune mais aussi les couleurs douces telles que le beige, rose poudré ou bébé, le blanc et le blanc sale.

A côté de ces sabots vintage et ces mules tendance, qu'elles soient plates ou à demi-talons, l'on retrouve aussi les sandales compensées et à lacets qui font leur grand retour elles aussi. Tendance des années 2010, les compensés ont plusieurs avantages mis à part leur côté esthétique, ils nous permettent de gagner quelques centimètres de plus, surtout pour celles qui veulent avoir une silhouette plus élancée et qui sont souvent petites de taille, mais de plus, elles sont reconnues pour leur côté très confortable.

Elles se portent avec toutes les pièces, avec une robe comme avec un pantalon, il suffit juste de bien mettre en valeur les pièces à porter avec et choisir le style et le look que l'on veut adopter. On les porte avec une robe à volants, large et une veste en jean, un bag fourre tout, pour un style de bohème ou des jeans et un pull loose et un gilet large pour un look décontracté et trendy.

Pour officialiser la tenue et la rendre plus classe, on porte des compensés avec un chemisier et une jupe midi, ou bien une robe ajustée qui mettra en valeur le style et harmonisera la tenue. Quant aux couleurs, on a l'embarras du choix entre les compensés fleuris à lacets ou bien celles qui sont plus sobres et simples de couleur unie, telle que les tons du nude. Idem pour la matière, on optera pour le vernis ou le cuir, selon nos goûts et préférences.

Les mules et les sandales compensées sont à porter sans modération cet été, à vous de choisir le modèle, la couleur qui vous va à merveille pour rester toujours dans la tendance et l'actualité...