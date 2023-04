Tunisie: ESS-USM (2-1) - L'Etoile a construit sa victoire

Les Bleus étaient absents les trois quarts de la rencontre.

Olimpico de Sousse. Temps printanier. Pelouse en bon état. Public nombreux. ESS-USM (2-1). But de Youssef Abdelli (25'), Oussama Abid (63') et Driss Mhirsi (81'). Avertissement : Sidibé. Arbitrage de Lotfi Boukouassa, assisté par Brahim Hamlaoui et Hamza Bouzit. Quatrième arbitre : Nabil Boukalfa. Commissaire de match : Mohamed Ali Sellini. Arbitre VAR : Mehrez Melki. Assistant VAR : Walid Harrak.

ESS : Aymen Mathlouthi (Ali Jmal), Zied Boughattas, Houssem Ben Ali (Ghofrane Nawali), Hamza Jelassi, Alaya Brigui, Jacques Mbé, Sumaila Sidibé, Oussema Abid, Louay Ben Hassine (Assil Jaziri), Zineddine Boutmene (Iheb Msakni), Youssef Abdelli.

USM : Sadok Yedees, Ameur Omrani, Mohamed Saghraoui (Ousmane Adama Ouattara), Salah Hrabi, Houssem Tka, Hichem Baccar, Mongo Benné, Alaeddine Dridi, Haykel Chikhaoui, Mohamed Amine Bouzayene (Driss Mhirsi), Boubacar Traoré (Abdelhakim Amokrane)

Deux faits saillants sont à signaler avant le début du derby sahélien entre le leader et son dauphin. Primo, le forfait de dernière minute du portier Bechir Ben Said, puis le retard accusé au coup d'envoi pour défaillance technique de la VAR ou de la liaison audio entre l'arbitre de champ et le préposé à l'assistance vidéo. Le match a donc commencé avec un gros quart d'heure de retard sur l'horaire initial. Voilà pour cette parenthèse. Ce faisant, d'entrée de jeu, ce sont les poulains de Faouzi Benzarti qui prennent l'initiative mais le Onze au Serbe Darko Novic ne se livre pas. Quelques minutes de jeu et voilà que le tir tendu de Sidibié fuse au-dessus des montants de Yedees. Secoué par cette première alerte, les Bleus avancent d'un cran, et sur un contre éclair, Bouzayene tergiverse alors qu'il était bien placé.

L'arme du contre avec ces enchaînements dont les Traoré, Chikhaoui et Bouzayene sont friands, l'USM savait comment déstabiliser l'Etoile mais Abdelli, 24 ans d'âge, en a décidé autrement. 26e minute donc, premier tournant du match avec cette ouverture du score signée par l'attaquant Youssef Abdelli, ancien pensionnaire de l'EST, de l'USM et de Ahly Djeddah. Pas grand-chose à signaler par la suite. On en restera là pour ce premier half. De retour de pause, après un bref round d'observation, c'est encore l'Etoile qui allume la mèche par Louay Ben Hssine à la 50'. Ce dernier tente le lob mais Yedees est attentif cette fois-ci. Premiers changements côté monastirien vers l'heure de jeu. L'Algérien Amokrane remplace Traoré et Driss Mhirsi relève Bouzayene (compatriote d'Amokrane).

Jusque-là, les gars du Ribat n'existent pas, alors que l'Etoile fait preuve de vélocité, de punch et de grinta dans les duels tout en étant première lors de la négociation de la seconde balle. 63', ce qui devait arriver arriva. L'incontournable Oussama Abid double la mise suite à un bel enchaînement étoilé et une passe décisive de Boutmene. L'on se dirigeait vers un sens unique Etoilé quand Driss Mhirsi sur coup franc direct réduit le score à dix minutes de la fin. 88', l'Etoile touche du bois par Msakni alors que le portier usémiste était battu. Au final, l'Etoile s'est fait peur en fin de match mais la messe était déjà dite. Victoire méritée pour les Etoilés.