Tunisie: Play-off / 3e journée - OB-EST - Pour prendre l'ascendant...

«Dégustation» à Béja pour l'OB et l'EST avant le «plat de résistance» en rapport avec le couronnement en finale de Dame Coupe, et réaction impérative pour le CSS à Ben Guerdane face à une USBG qui tient la route jusque-là.

Deux rencontres comptant pour la 3e ronde du play-off sont au programme d'aujourd'hui avec quatre formations aux préoccupations de natures diverses. Décodons à présent les pensées de ce quatuor et tentons d'évaluer leurs différentes motivations d'avant-match. Ainsi, au Boujemaâ Kmiti, dopé par son passage en finale de la Coupe de Tunisie, l'OB se voit proposer un authentique «warm-up», sorte de répétition avant de croiser le même adversaire fin mai dans le cadre de l'apothéose de Dame Coupe prévue au Mhiri de Sfax.

A Béja donc, les coéquipiers de Bouguerra reçoivent une EST qui n'entend rien lâcher. Et pour cause, le tenant est omniprésent sur tous les fronts, valide jusque-là en jouant sa partition de la meilleure des façons. Nul doute donc que lors de cette explication, les deux adversaires vont se jauger et se disséquer sans oublier bien entendu l'enjeu, soit le titre pour les «Sang et Or» et une place d'accessit pour les Cigognes. Rappelons, à cet effet, que de point de vue hiérarchie, l'Espérance Sportive de Tunis est à l'affût, toujours et comme toujours en lice pour se succéder à elle-même, alors que l'Olympique de Béja a un bon coup à jouer et peut monter en grade s'il vient à bout du onze de Nabil Mâaloul.

Spectre d'une année blanche pour le CSS

Le second match au menu d'aujourd'hui mettra aux prises l'USBG et le CSS au Stade 7 Mars de Ben Guerdane. Là aussi, ce format vaudra le détour puisque le CSS a déjà grillé quelques jokers et ne peut plus se permettre de cogiter sous peine d'être sanctionné d'une année blanche à l'échelle continentale. Quant aux locaux, situés au pied du podium, l'occasion est propice pour rester dans le rétroviseur des meneurs et passer d'une posture de club à l'affût à celle de trouble-fête, voire d'outsider ambitieux.

Le programme

13h30 : Olympique de Béja-Espérance Sportive de Tunis (Al Kass). Arbitre central : Nidhal Ltaief. Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak.

13h30 : US Ben Guerdane-Club Sportif Sfaxien. Arbitre central: Haithem Kossai. Arbitre VAR : Walid Jeridi