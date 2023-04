Tunisie: CSS - Déplacement à haut risque

Hossem El Badri n'a pas eu le temps de savourer sa réussite au premier examen auquel il a été confronté en Coupe arabe devant le Qatar SC. Un deuxième challenge l'attend cet après-midi au Stade du 7-Mars pour la 3e journée aller du play-off : rentrer indemne de ce duel avec les Benguerdanais qui ont ramené un précieux succès de Béja lors de la 2e journée.

Face à une équipe locale qui a le vent en poupe, qui figure dans le haut du tableau et qui ne va pas manquer de fraîcheur physique, ce ne sera pas facile de rivaliser, encore moins de s'imposer. Avec toutes les lacunes qui subsistent au sein du groupe des «Noir et Blanc» et que les deux matches contre l'équipe qatarie ont confirmées, le technicien égyptien, même s'il vient à peine de débarquer en Tunisie, sait que ce sera une épreuve tout à fait différente et une autre paire de manches.

Même schéma

S'agissant d'un match à l'extérieur contre un adversaire de gros calibre et doté de grands atouts offensifs, Hossem El Badri ne chambardera pas son équipe et continuera à donner la primauté à une bonne assise défensive. Une défense avec trois centraux avec la formule Ghram-Nasraoui-Bahri et deux excentrés Mhadhebi et Hamrouni même si l'option pour Ahmed Ajjel côté droit, testée à Doha, n'est pas à écarter, est donc fortement pressentie. «Pour bien gérer un match et être à l'abri de faux -pas tout en jouant pour arracher les trois points, la première des précautions est d'assurer ses arrières», dit -il.

Un réflexe des plus logiques notamment quand on ne dispose pas d'un milieu de terrain assez sécurisant avec un bon duo de joueurs récupérateurs et un tandem de qualité pour la construction pour dominer cette zone-clé et porter en permanence le danger dans le camp adverse et le forcer à adopter un bloc bas. La formule Mohamed Salah Trabelsi-Moussa Bella Konté commence à marcher convenablement avec l'option Naby Camara ou Abdallah Amri comme milieux axiaux.

Pour les couloirs, Achraf Habbassi s'impose sur l'un des deux côtés et Ismail Diakhité demeure une solution sur l'autre flanc pour que Hussein Ali joue comme régisseur et pourvoyeur de passes décisives dans les intervalles, rôle que peut aussi tenir Chadi Hammami même s'il n'est plus un titulaire à part entière et un élément déterminant du système. En pointe, ce sera à coup sûr Mohamed Kanté dont le but décisif de la qualification à Qatar ne peut qu'être un facteur de confiance.

Avec la possibilité de l'associer avec Amen Allah Haboubi si les circonstances du match imposent une vocation offensive à outrance. Ce match contre l'USBG est d'une grande importance pour le CSS afin de ne pas s'enliser dans le bas du tableau et une victoire est plus que nécessaire pour ne pas perdre du terrain sur le quatuor de tête et ne pas affaiblir les chances d'arracher au moins un billet pour la Coupe de la CAF. Un tel exploit ne pourrait que conforter le choix de Hossem El Badri comme chef de staff de sortie de crise de résultats cette saison avant de penser au projet du retour du CSS dans la cour des grands du championnat.