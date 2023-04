Tunisie: Soirées ramadanesques dans la Médina - Une vie nocturne animée et vibrante

Les habitants des quartiers de la Médina profitent bel et bien de leurs soirées nocturnes, et ce, à l'occasion du mois saint... Depuis les premiers jours, ils profitent pleinement de cette occasion pour se réunir en famille autour du repas de la rupture du jeûne, des retrouvailles, des rencontres entre amis et proches durant la nuit, et ce, dans les salons de thé et cafétérias du coin, des balades nocturnes et de l'ambiance bon enfant qui y règne...

Chaque soir presque et juste après la rupture du jeûne, on voit, dans le quartier de Bab Souika, des familles, des jeunes, des couples et des enfants qui se baladent dans les rues et ruelles de la Médina, se rassemblent pour passer des moments agréables lors d'une promenade ou autour d'un café, et ce, jusqu'à une heure tardive... Les adultes célèbrent ce mois saint dans la bonne ambiance et la convivialité, les enfants aussi, le quartier se dynamise et des soirées artistiques et événements culturels sont au rendez-vous, depuis la semaine dernière... reportage...

Au cours de la semaine dernière, nous étions à la place de Bab Souika, juste après la rupture du jeûne, les habitants commençaient à sortir, en groupe ou en duo, pour faire un petit tour afin de s'oxygéner la tête et l'esprit et profiter de l'ambiance ramadanesque qui a coloré la ville et ses ruelles.

Certains en profitent pour aller siroter un café ou un thé entre amis, d'autres préfèrent assister aux spectacles que l'on programme en plein air, dans la grande place et revivent des moments nostalgiques, remontant dans le temps avec des répertoires et titres interprétés par des artistes, venus spécialement pour animer la ville et lui conférer un aspect vivant, fêtant parfaitement ce mois saint....

A partir de 19h30, l'on voit des jeunes, en groupe, se rassembler dans les cafés, dont certains proposent de la musique en guise d'animation... d'autres pour jouer aux cartes, discuter de tout et de rien et passer des moments agréables en toute convivialité. Ahmed, un jeune de 23 ans, étudiant, habitant du quartier, se réunit chaque soir, après la rupture du jeûne avec ses amis dans le café du coin, afin de partager une grande partie de la nuit à jouer aux cartes, discuter avec ses camarades... «Depuis le début du mois saint, chaque soir, je sors juste après la rupture du repas de l'iftar pour revoir mes amis, échanger avec eux et m'amuser en jouant aux cartes et à d'autres jeux de société. L'ambiance ramadanesque est particulière et il faut profiter de chaque jour avant sa fin et la reprise de la vie normale...», affirme Ahmed avant de rejoindre le reste de sa bande d'amis et continuer de jouer aux jeux de cartes.

Dans ce même quartier, les enfants, aussi, ont leur droit de bien profiter de l'ambiance du mois saint. Dans la grande place de Bab Souika, on a placé un gros toboggan, où, chaque soir, un grand nombre d'enfants de tous âges accompagnés de leurs parents s'amusent pendant des heures à jouer, à grimper afin d'atteindre le sommet du toboggan...

Ce manège qui a été spécialement placé à l'occasion du mois saint afin de divertir les enfants a conféré une touche de dynamisme et d'effervescence au quartier et ses alentours. Yasmine, âgée de dix ans, se divertit et s'amuse chaque soir avec ses amies en profitant des jeux qui on été installés au coeur du quartier de Bab Souika, surtout que cela a coïncidé avec les vacances printanières et le beau temps qu'il faisait la nuit ces derniers jours. «Ma mère et ma grand-mèreprennent place dans le café qui se trouve en face de la place où on a installé les jeux pour enfants, pour siroter un café et nous laisser, mes soeurs et moi, jouer, courir et nous amuser durant des heures avant de rentrer pour nous coucher», explique Yasmine avant de rejoindre son amie Rawan.

Manège, des shows musicaux et balades...

Les événements et soirées artistiques et culturelles ne manquent pas également lors des soirées ramadanesques pour animer la ville. «Certes, l'animation musicale et les activités artistiques se font de plus en plus rares, ces derniers temps, mais le quartier reste tout de même un magnifique endroit pour accueillir les artistes qui, durant ces nuits ramadanesques, animent des soirées en plein public ou dans la salle réservée au show et spectacles de la maison de la culture de Bab Souika».

Notamment, le week-end dernier, le public était présent, tous âges confondus, et a apprécié la voix de Chedly Hajji, de Soumaya Hathroubi et de tous les artistes qui ont offert un spectacle tout en interprétant des titres nostalgiques rappelant le bon vieux temps...

En attendant que la ville s'anime de plus en plus, surtout avec l'approche de l'Aïd et les préparations pour l'achat des vêtements, Bab Souika et l'ancienne médina ont vibré aux rythmes dynamiques du mois sacré et de son ambiance spéciale et unique.