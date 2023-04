Tunisie: Initiatives associatives - Le petit entrepreneur !

«Les idées innovantes qu'ils ont présentées étaient vraiment remarquables et montrent à quel point ces jeunes sont capables de réfléchir en dehors des sentiers battus», témoigne le coordinateur du projet.

La Jeune chambre économique d'Ezzahra, en collaboration avec l'ONG «Injaz Tunisie», travaille depuis le début de l'année sur un projet baptisé Le «petit entrepreneur», avec pour principal objectif de susciter des vocations chez les plus jeunes, en développant notamment les qualités de leadership, l'émancipation et l'autonomisation. Des ateliers de formation à l'entrepreneuriat ont ainsi été organisés pour les classes de 5e et de 6e année primaire.

Projet en trois étapes

Ce projet s'est divisé en trois étapes : la première était un atelier de formation pour encadrants et formateurs sous la supervision du représentant de Injaz Tunisie, Sabri Ben Hassine. L'atelier a vu la participation de plus de 30 formateurs de 5 différentes communes du gouvernorat de Ben Arous (Ben Arous, Hammam Chatt, Hammam Lif, la nouvelle Medina et Ezzahra). La deuxième étape consiste en deux journées de formation et des ateliers d'initiation, à l'entrepreneuriat dans les deux écoles concernées par ce programme, à savoir l'école primaire Khaznadar et celle de Farhat Hached à Ezzahra et cela les 7 et 14 avril 2023.

Une cinquantaine d'écoliers environ ont pu bénéficier de ce programme de formation durant les deux jours de formation animés par 7 formateurs de la JCI Ezzahra. Ces ateliers étaient une source d'inspiration et l'occasion idéale pour éduquer les petits participants et leur permettre de créer leurs mini-projets et les présenter par la suite devant un jury. Un projet de chaque école va concourir lors de la troisième et dernière étape de ce projet : une compétition régionale du meilleur projet entre les différentes écoles participantes à ce programme.

Cette initiative entre dans le cadre de l'objectif commun, celui de l'initiation de la jeune génération au monde de l'entrepreneuriat. La «JCI Ezzahra» ainsi que l'organisation internationale «Injaz Tunisie» contribuent actuellement à la traduction et à la concrétisation de cet objectif visant à reconnaître le talent, la créativité et le potentiel des jeunes leaders ainsi que l'accompagnement des innovateurs de la prochaine génération de Tunisiens et particulièrement de la communauté d'Ezzahra, représentés par « le petit entrepreneur ».

De bonnes impressions

Coordinateur du projet pour l'ONG Injaz Tunisie, Ben Hassine s'est dit profondément impressionné par la créativité des enfants et l'ambiance qui régnait lors des ateliers de formations. « Les idées innovantes qu'ils ont présentées étaient vraiment remarquables et montrent à quel point ces jeunes sont capables de réfléchir en dehors des sentiers battus. En voyant l'enthousiasme et l'engagement de ces enfants, j'ai été frappé par leur potentiel en tant que futurs entrepreneurs. Ils ont clairement démontré leur capacité à penser de manière critique et créative, à collaborer avec leurs pairs et à présenter des idées avec confiance et conviction », déclare-t-il au journal La Presse.

De son côté, le président de la JCI Ezzahra a tenu à remercier le personnel pédagogique des écoles participantes pour leur collaboration à la réussite du cycle de formation. Par ailleurs, il a indiqué que ce type d'expériences, qui marque à jamais un enfant, est appelé à se renouveler.