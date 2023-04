Ile Maurice: On a retrouvé une cousine de Joe Biden dans une boutique à Britannia

De la boutique conviviale des Rungasamy, qui se niche à l'entrée du village de Britannia, s'échappe un doux accent irlandais qui me rappelle la ville de Boston, plantée sur les rives glaciales du Massachusetts.

Bien évidemment, il n'y a pas un accent irlandais, comme il n'y a pas un seul accent mauricien ou américain. Mais dans l'intonation, il y a cette mélodie particulière qui fait du parler irlandais l'un des accents les plus musicaux en comparaison avec les autres accents de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. À Britannia, dans le Sud profond entre Rivière-du-Poste et Tyack, cette mélodie vocale prend des allures historiques. Et pour cause !

C'est Jade, huit ans et quelques mois, qui parle à son grand-père et à sa grand-mère, personnages connus de la paisible vie qui anime Britannia. Je dis Jade, mais je devrais plutôt dire Miss Jade Daimhin Mulligan, cousine éloignée de... Joe Biden, 46e président des États-Unis. «My dad is the 5th cousin of President Biden», me dit-elle du haut de son 1 m 30, avec ses cheveux aussi noirs que ceux de Wednesday. Elle hausse les épaules et préfère parler de Jenna Ortega et de la famille Adams à son BFF Alba que de s'étendre sur la politique étrangère de la Maison-Blanche. Elles ont mieux à faire à leur âge que de parler politique et histoire à un adulte qui semble impressionné par les racines incroyables de Jade.

La famille de Jade vient d'Omeath, pittoresque village quelque part entre Dublin et Belfast. C'est dans cette région que Joe Biden s'est rendu cette semaine, à la rencontre de ses racines irlandaises, alors que Jade renouait avec les siennes à Maurice, le temps d'embrasser les parents de sa maman, Pamela Rungasamy.

Si le président des États-Unis adresse non seulement un message aux électeurs américains, dont 30 millions revendiquent des racines irlandaises, il souligne aussi l'importance de l'Union européenne, en se lançant dans une quête sentimentale de ses liens ancestraux en Irlande, après un passage bref, et politiquement bien plus délicat, en Irlande du Nord. «C'est merveilleux. C'est comme rentrer à la maison», a lancé le président américain lors de sa visite, sous une pluie battante, du château de Carlingford, dans le nord-est de la République d'Irlande.

Ici à Britannia, une petite pluie fine n'empêche nullement Jade à s'éclater avec son amie. C'est Pamela, la maman de Jade, qui nous explique les liens entre Joe Biden et sa famille. Elle a perdu l'accent de Britannia : «I left for the Irish Shore in 2006, studied social care in Dundalk IT. I met an Irish man through online dating in 2012. We got engaged on Christmas Day in 2013 and married within the year. A daughter was born a year later- Jade Daimhín Mulligan of Omeath Ireland. She is the 6th cousin of the 46th president of the USA. Who would have thought a young girl of Mauritius could have such connection !»

Le père de Jade : Barra Mulligan «works as an electrical engineer for paddy Fay electrical as-well as experimenting with scraps to produce electricity. His company is Low Energy Services and can be found on Instagram and Tik Tok.» Et Pamela, elle, travaille comme «social care worker for Maria Gorretti Foundation in lordship Ireland. It encompasses working with children with autism, intellectual and physical disabilities, ADD and ADHD.»

Alors que Jade explorait les vestiges de l'ancien moulin de Britannia et ses somptueuses allées de sapins et de palmistes royaux, Joe Biden, lui, visitait le château de Carlingford qui fut, selon la presse internationale, le dernier monument contemplé en 1849 par son arrière-arrière-grand-père maternel Owen Finnegan, depuis le bateau qui l'emmenait vers l'Amérique et l'espoir d'une vie meilleure. Un peu comme, 157 ans plus tard, Pamela Rungasamy a pris ses distances de Britannia...pour rejoindre l'île d'Emeraude. Mais quel que soit le lieu où la vie nous emmène, on finit toujours par revenir sur la terre de nos ancêtres, par-delà les océans et les souvenirs.