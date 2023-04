Ile Maurice: Multiples apparitions - Ravi Rutnah prépare-t-il un «comeback» ?

Cela faisait longtemps qu'on n'entendait plus l'ex-député du Muvman Liberater de la circonscription no 7, Me Ravi Rutnah.

Bien que plus discret sur le plan professionnel, l'avocat au «surround voice» a fait de multiples récentes apparitions pour commenter l'actualité politique. Serait-il en train de préparer un comeback ? Après ne pas avoir obtenu de ticket aux élections générales de 2019, Me Rutnah avait pris ses distances de la politique et se consacrait plutôt à sa profession. En 2022, il était parmi les principaux hommes de loi qui s'élevaient contre les brutalités policières et annonçait même une grève de la faim si les autorités ne réagissaient pas.

Or, depuis quelques mois, l'homme de loi commente de plus en plus publiquement l'actualité politique, s'adonnant même à l'analyse de la situation dans le pays. Il participe plus souvent à plusieurs débats, tantôt sur les attaques contre le DPP tantôt sur la démocratie au Parlement. Me Rutnah n'hésite pas à donner des leçons au gouvernement sur la façon de faire la politique. En se basant sur ses critiques envers le gouvernement, l'on ne peut toutefois dire qu'il songe à se ranger du côté du parti soleil. Nous avons tenté en vain de le joindre au téléphone. Cependant, ceux de son entourage estiment qu'il peut tenter sa chance car il «aurait toujours la cote». Pourtant, certains de ses mandants déplorent le fait qu'il n'ait pas été présent sur le terrain après son élection.

Avec un accent anglais et une voix qu'il qualifie de «surround voice» quand il hurle en cour, l'avocat Rutnah est un personnage qui ne manque pas de capter l'attention lors d'un procès en cour. Reconnu pour son zèle, il a quand même remporté quelques procès. Il était l'avocat d'Avinash Treebhoowon dans l'affaire Michaela Harte. Il prend aussi quelques cas pro bono. Cependant, en 2017, à la suite d'un incident avec une journaliste qu'il avait insultée, l'on gardera une image moins sympathique de l'ancien député. Depuis cet épisode, il a pris ses distances du ML.

Avant son élection, il avait toujours exprimé son intérêt pour la politique et disait toujours suivre la politique au aux niveaux local et international malgré son absence du pays pendant un bon bout de temps. Me Rutnah, après ses études en Angleterre, y a travaillé pendant plusieurs années avant de rentrer exercer au pays en 2010. L'habitant de Rivière-du-Rempart détient un LLB Hons et un Graduate Diploma en International Human Rights. Il a été parlementaire et Deputy Chief Whip, du 22 décembre 2014 au 6 octobre 2019. Sur le plan judiciaire, il continue à militer pour la constitution d'une Judicial Complaints Commission et l'introduction d'un nouveau système de recrutement des avocats de la poursuite, des magistrats et des juges.