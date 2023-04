Ile Maurice: Gels des avoirs de Sherry Singh - Presque toutes les compagnies sous scellés ont un lien avec l'ex-patron de MT

Sherry Singh, ex-CEO de Mauritius Telecom et leader de One Moris, parle de vendetta politique. Il déclare aussi que certaines personnes concernées par saisie conservatoire par la Financial Intelligence Unit n'ont aucun lien avec lui. D'autre part, des entreprises sous le coup d'un gel des avoirs seraient bien liées à Sherry Singh ou à ses proches collaborateurs ou amis. Mais il serait difficile d'établir des liens avec la galaxie Singh. Voyons cela de plus près.

Tradeway

Cette fonderie ou spécialiste en récupération de métaux est concernée par le gel des avoirs par la Financial Intelligence Unit (FIU). En effet, elle avait remporté un contrat sans appel d'offres de Mauritius Telecom (MT) pour se débarrasser de câbles en cuivre lors de la migration à un réseau de fibre optique. L'allocation du contrat avait été dénoncée par le syndicaliste Raj Raghoonath. Or, lorsqu'on consulte les documents de la compagnie au Registrar of Companies, on apprend que la compagnie récupère des métaux et les fond pour les transformer. Chaitanya et Siddarth Mittal ainsi que Deyendranath Persand en sont les directeurs. Le siège de la compagnie est domicilié au 50, avenue des Mouettes à Sodnac, Quatre-Bornes. Son chiffre d'affaires est de Rs 383 millions et les profits nets sont de Rs 23,5 millions.

DigitX Technologies

Une autre compagnie ciblée par la FIU est DigitX Technologies Ltd. Cette entreprise dirigée par Manveesh Seenauth, offre des services de drones. L'actionnaire majoritaire de cette entreprise est Xshield Ltd, dont le seul actionnaire est Manveesh Seenauth luimême. En effet, DigitX Technologies Ltd a obtenu un contrat sous Sherry Singh pour sa collaboration au projet Traffic Watch, à l'inspection de ses équipements et au projet 360 degree drone live streaming. Son chiffre d'affaires est de Rs 46 millions et ses profits de Rs 40 millions. l

Kingston View

Kingston View, incorporée en 2016, a pour gérants statutaires le couple Singh, Manvendra et Varsha Singh. La société est basée au 18, avenue des Jacarandas, au Morcellement St-Jean, Quatre-Bornes. Aucun autre détail de ses activités n'est affiché sur son profil d'entreprise.

Richmont Capital

Cette société est apparue lors des allégations contre Sherry Singh, quand il a démissionné du poste de CEO de MT. En effet, elle a pour actionnaire l'épouse de Sherry Singh, Varsha Singh. La société est engagée dans l'immobilier, la préservation des fruits et légumes et le consulting proposant des services dans divers domaines. Le chiffre d'affaires affiche zéro, mais des pertes de Rs 5,6 millions sont indiquées.

Danesh Ellayah connections

La FIU a aussi ciblé Danesh Ellayah, ami et collaborateur de Sherry Singh lorsqu'il était CEO de MT. En effet, Danesh Ellayah a traité avec MT en tant que représentant de la marque Huawei, le principal équipementier de l'opérateur de téléphonie et d'autres opérateurs à Maurice. Il a quitté Huawei Technologies pour fonder DNS Consult Ltd en 2016. D'ailleurs, DNS International, bien que faisant partie des compagnies concernées, est introuvable dans la base de données du Registrar. Les actionnaires de DNS Consult Ltd sont Danesh et Smita Adnarain Ellayah. Les lettres de dénonciation avançaient que le projet de télévision 4K avec les boîtiers pour capter Showmax serait le contrat offert par MT à DNS Consult. Cette entreprise spécialisée dans les solutions informatiques a brassé Rs 102 millions de chiffre d'affaires et des profits de Rs 3,3 millions.

Autre compagnie liée à Danesh Ellayah : MobiMea, qui fait du data processing, du hosting, de l'import-export et d'autres services de consulting. Cette entreprise a pour directeur Danesh Ellayah et Jean Robert Emmanuel Latour. L'actionnaire principal est MobiMea Holdings Ltd, dont Danesh Ellayah est le seul actionnaire. Une troisième compagnie liée à Danesh Ellayah est Morcellement Paradise (Mauritius) Co Ltd, dont Danesh Ellayah est le directeur. L'unique actionnaire est The Future Trust, qui n'est pas fiché au Registrar of Companies. Le clan Ellayah a contesté l'ordre de saisie conservatoire contre DNS Consult Ltd et DNS International Limited.

Lotus View Developer

Également sous le coup de la saisie conservatoire de la FIU, Lotus View Developer Limited est engagée dans la production de légumes frais. Elle a pour actionnaire et directeur un ressortissant indien, Ramanbhai Nilesh Patel, et son siège se trouve au 74C, avenue des Hirondelles, à Sodnac, Quatre-Bornes. Le chiffre d'affaires est nil alors que les pertes sont évaluées à Rs 102,000.

La Batisse Marina

Dirigée aussi par Ramanbhai Nilesh Patel, La Batisse Marina Ltée est un fournisseur en alimentation. Le siège de la société est le même que la compagnie précédente. Parmi les actionnaires, on retrouve Aadesh Investment Co Limited, dont Ramanbhai Nilesh Patel détient 25 000 actions.

Terra et IFF Prop

Un ressortissant malgache et homme d'affaire figure aussi parmi ceux dont les avoirs sont gelés à la suite de l'ordre de la Cour suprême. Il s'agit de Feride Ismaël, directeur de Terra Primus Ltd, une agence immobilière dont le bureau se trouve à Ébène Tower et le siège se trouve au Business Park d'Union Docks à Port-Louis. Parmi les actionnaires, on retrouve IFF Properties Ltd. Au sein de cette société, on retrouve Feride Ismaël et Reeza Kevin Ismaël, dont les familles sont très connues à Madagascar. La Société d'Investissement et de représentation régionale (SIRR) est bien implantée à Madagascar dans plusieurs sociétés.

Enter Rajindersingh Borthosow

Rajindersingh Borthosow est également ciblé par la FIU dans pas moins de cinq entreprises, dont Maximum Overdrive Ltd, Osoley Ltd et Orot Ltd. Tous ont pour directeur Rajindersingh Borthosow, qui est d'ailleurs la même personne liée à des compagnies-actionnaires de celle citée plus haut. Parmi, on retrouve Aigle Compliance Ltd, Aiglemont Gestion Ltd et Aiglemont Conseil Ltd qui ont comme directeur Rajindersingh Borthosow. Toutes ont comme actionnaire The Bear Trust.

Coppergate : Comment mt a vendu 8 000 tonnes de cuivre à Tradeway International

Le cuivre est une denrée très prisée aux quatre coins des rues. Le scandale CopperGate est revenu au-devant de la scène car Tradeway International est impliquée dans la série de gel des avoirs liée à Sherry Singh à travers un contrat sans appel d'offres octroyé à cette firme basée à La Tour Koenig. En 2018, MT devait activer le déploiement de la fibre optique et le syndicaliste Raj Raghoonath est monté au créneau pour dénoncer l'octroi de ce contrat pour la vente des câbles de cuivre sans appel d'offres.

Antérieur au scandale, MT envoyait régulièrement une quantité minime de câbles en cuivre par an. Or, avec la migration vers la fibre optique un appel d'offres a été lancé cette fois pour moins d'un millier de tonnes. Tradeway International avait remporté cet exercice même si elle n'était pas le lowest bidder. Ainsi pour accélérer ce projet de retirer les câbles de cuivre, la même compagnie remporte le contrat sans appel d'offres pour 8 000 tonnes de câbles en cuivre démantelés du réseau de MT que Tradeway International devait récupérer ces câbles pour les fondre et les transformer en lingots.

Raj Raghoonath avait dénoncé l'opacité de ce projet. Il a demandé des éclaircissements en tant qu'actionnaire minoritaire en juillet 2018 et dénoncé l'affaire dans les médias. Il en a subi les conséquences par une mise à la retraite dans l'intérêt de MT. Il fut aussi destitué de la présidence de MT Employees Association, orchestré par des membres proches de la direction, soit de Sherry Singh. Toutefois Raj Raghoonath n'a pas lâché l'affaire. En octobre 2019, il se rend au Central Criminal Investigation Department (CCID) pour consigner une déposition avec des documents à l'appui.

L'affaire CopperGate a été révélée par Top FM lors d'une émission à la veille des élections de 2019. Le syndicaliste a réitéré ses allégations et confirmé ses dires contre Sherry Singh au CCID quand ce dernier a démissionné de MT en juin 2022. Sherry Singh a nié toute implication et dit que toutes les procédures ont été suivies. Ainsi lundi dernier, la Special Striking Team a fait une descente des lieux à La Tour Koenig dans l'entrepôt de Tradeway International pour saisir environ 20 tonnes de lingots de cuivre.