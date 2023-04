Gabon: Transfert des Actifs de l'ex-ANAGEISC à l'ONDSC

Franck Nguema, Ministre gabonais en charge de la Jeunesse et des Sports, a présidé la cérémonie de Transfert des Actifs de l'ex- Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC) à l' Office national de développement du Sport et de la Culture (ONDSC). C'était le 14 avril dernier à Libreville, en présence des professionnels des médias et du corps administratif.

C'est fait. L'Office national de développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a reçu difinitivement les actifs de l'ex- Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC). Le transfert de ces actifs, entre le liquidateur Jean-Frédéric Ndong Ondo et Joannick Ngomo Obiang s'est passé en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema.

Dans ses propos introductifs, le patron des Sports a précisé que la dette sociale envers les déflatés a été payée à hauteur de plus de 1,7 milliard de Fcfa.

Dans l'explosé de son rapport, le liquidateur a clairement présenté l'état du passif et l'actif de cet environnement structurel qui est désormais sous la responsabilité de la direction général de l 'Office national de développement du Sport et de la Culture.

Le rapport financier n'était pas en reste. Jean-Frédéric Ndong Ondo a rappelé à toute fin utile que "le patrimoine sportif de l'Anageisc comprend les Stades de l'Amitié, , celui d'Engong d'Oyem, celui Rénovation de Franceville, ainsi que les stades et complexes de Bongoville, de Ngouoni, de Moanda et Mbaya et Michel Éssongué de Port-Gentil".

Finie la signature du transferts des Actifs de l'ex- Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC) à l' Office national de développement du Sport et de la Culture (ONDSC). Cette dernière va sans doute mettre tout en oeuvre pour la réussite des missions qui sont les siennes.