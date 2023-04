Congo-Kinshasa: Kinshasa - Lancement officiel de la chambre de commerce, d'industrie et de services

La chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) a été officiellement lancée le vendredi 14 avril à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités, dont des responsables de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Les initiateurs de cette structure disent vouloir notamment créer une dynamique économique en RDC en associant plusieurs opérateurs économiques du pays et d'ailleurs.

Cette nouvelle structure économique dit s'intéresser également aux petits commerçants, en vue de les aider à booster leurs activités.

Même si l'opérateur économique congolais est mis en avant dans la CCIS, la structure est multilatérale insiste son président, Jean-Robert Isifua Bokumbe :

« Nous ne travaillons pas qu'avec un seul pays, avec les entreprises de ce pays. La chambre est ouverte à toutes les entreprises, tous les pays du monde, à l'instar de ce qui se fait par notre propre pays. Et donc c'est une grande joie pour nous d'avoir l'occasion de travailler, d'opérer, de collaborer avec les entreprises qui viennent de partout dans le monde et qui s'installent dans notre pays pour monter leurs affaires, conduire leurs activités et avoir des relations avec notre pays ».

Tout en saluant cette initiative, le professeur Mukoko Samba, expert des questions économiques, pense que la CCIS constitue une occasion pour les opérateurs économiques congolais de s'ouvrir davantage au monde :

« Il n'est donc pas possible à une entreprise de vivre ou de prospérer de manière isolée. C'est donc une très bonne chose de voir les entrepreneurs congolais de différentes tailles mais surtout de taille modeste se réunir dans une chambre de commerce, d'industrie et de services pour non seulement s'entraider, se former mutuellement, profiter des carnets d'adresses des uns et des autres. Mais aussi, aller ensemble à l'abordage des marchés étrangers, nouer des partenariats avec des entreprises étrangères parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a une donne qui va dominer le monde, surtout en Afrique dans les années à venir, c'est l'intégration des économies.

L'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bononge, a recommandé, pour sa part à la CCIS, de vulgariser sa mission et de bien accompagner ses membres