Guinée: Symposium - Le pays rend Hommage à Hadja Djènè Kaba Condé, ex-première dame

15 avril 2023 - Juste après la levée du corps qui s'est déroulée à l'hôpital de l'Amitié Sino-guinéen, aux côtés de la famille, proches et autres anciens collaborateurs, le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, Chef du Gouvernement ainsi que de nombreux membres du Gouvernement ont rendu un dernier hommage à l'ancienne première dame Hadja Djènè Kaba Condé.

C'était à l'occasion d'un grand symposium organisé à l'aéroport Ahmed Sékou Touré.

En un mot comme en mille, la quintessence de la rencontre était essentiellement axée à magnifier honnêtement les bienfaits de celle qui aura été la première dame de la République pendant plus de 11 ans et promotrice de la femme, de la jeune fille et de l'épanouissement de la petite enfance.

Prenant la parole au nom du Président de la Transition, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou est largement revenu sur ce que Hadja Djènè a apporté à l'humanité : « l'ancienne première dame Hadja Djènè Kaba Condé continuera à vivre dans notre esprit. Nous retenons de cette haute personnalité, sa contribution immense à la cohésion des guinéens, à la promotion de la femme et à la protection de l'enfance. Les enfants de Guinée pleurent sa perte. L'exemple le plus éloquent est l'histoire de Boubacar et Hassan, deux bébés siamois aujourd'hui séparés et qui seront difficile à consoler toute leur vie. Hadja Djènè Kaba savait toucher le coeur des guinéens dans des périodes de convulsion sociale et politique pour privilégier nos valeurs ancestrales que sont l'écoute, le dialogue, la concorde et l'intérêt du pays pour le bien-être de tous. Pour le chef de l'Etat, le CNRD, le Gouvernement, le peuple de Guinée, elle demeurera à jamais, un modèle d'engagement envers la société et les démunis, un exemple d'humilité et d'attention envers les couches vulnérables partout dans le pays.

A cette douloureuse occasion, où la nation se retrouve en communion pour rendre un dernier hommage à notre ancienne première dame, son engagement pour la paix, pour le bien-être de ses semblables, doit être pour nous son dernier message et un encouragement à renoncer aux polémiques stériles et se mettre ensemble pour renforcer notre vivre ensemble ».

Au nom de la famille Kaba, le colonel Mamadi Kaba a indiqué en substance : « nous sommes chagrinés, éplorée, nous devons essuyer nos larmes sous la grâce divine par le témoignage de l'amitié et de fraternité que vous avez démontré depuis le rappel à Dieu de Mme Condé. Perdre un être d'une telle qualité est une dure épreuve que seules les prières peuvent aider à surpasser».

De son côté, Kerfalla Kaba, représentant de la fondation PROSMI n'a pas tari d'éloges pour décrire ce que l'illustre disparue a apporté à sa nation: « tu es partie après que tu as accompli dignement, humainement, humblement et loyalement la mission que le Tout Puissant Allah t'avait confiée sur cette terre au profil du peuple de Guinée en général, et des couches les plus vulnérables en particulier qui sont les femmes et les enfants en tant que Première dame mais aussi en tant que Présidente de la fondation pour la protection sociale maternelle et infantile (PROSMI)».

Au nombre des témoignages, celui de Mme Fatoumata Sadjo Barry, mère des bébés Siamois a retenu l'attention de plus d'un : « au nom de ma famille, nous présentons nos sincères condoléances. Elle m'a aidée lorsque j'en avais besoin, elle a tout fait pour moi. Si je suis aujourd'hui avec mes enfants, c'est grâce à feue Hadja Djènè Kaba Condé ».

Au cours de ce symposium, l'ancienne Première Dame de la République de Guinée est élevée à titre posthume au grade Commandeur du Mérite. C'est le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, le Général à la retraite Ibrahima Sory Diallo qui a lu le décret.

A la fin de la rencontre, les religieux ont fait des prières pour le repos en paix de l'âme d'hadja Djènè Kaba Condé et pour la cohésion sociale en Guinée.

Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya s'est incliné devant la dépouille de Hadja Djènè Kaba Condé avant qu'elle ne soit embarquée dans l'hélicoptère présidentiel pour l'inhumation à Kankan ce dimanche 16 avril 2023.