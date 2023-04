Maroc: Le 1er Salon des produits locaux de Zagora ouvre ses portes

Zagora — Le 1er Salon des produits locaux de Zagora a ouvert ses portes, samedi soir, avec la participation d'une trentaine d'exposants, notamment des bénéficiaires des programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) portant sur l'appui à l'entreprenariat des jeunes et à l'économie sociale et solidaire.

Coorganisé par la Plateforme des jeunes de Zagora et l'Association Zagora Initiative, en partenariat avec l'INDH et la province de Zagora, cet évènement, dont l'ouverture s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Fouad Hajji, vise à promouvoir les produits locaux et à favoriser la création d'une dynamique économique au niveau provincial à travers l'encouragement et le développement de l'aspect entrepreneurial chez les jeunes et les femmes.

Les habits traditionnels et modernes fabriqués localement constituent les principaux produits exposés dans ce salon qui connaît une forte affluence des visiteurs, notamment en raison de l'approche de la célébration de l'Aïd Al Fitr.

Ce nouveau rendez-vous provincial, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan, constitue un espace approprié pour présenter aux consommateurs les nouveautés se rapportant aux produits locaux, particulièrement les habits, mais aussi l'occasion d'échanger les expériences et le savoir-faire entre les exposants, les acteurs et institutions concernés, a indiqué Hanane El Ouali, présidente de l'association Zagora Initiative.

Cet évènement se veut aussi une plateforme d'échange entre les participants en vue de capitaliser sur les cas de réussite et être à l'écoute du consommateur pour s'adapter continuellement aux exigences du marché, a-t-elle souligné dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que diverses activités parallèles seront organisées au profit des visiteurs.

De son côté, El Hassan Bentayeb, chef de la division de l'action sociale à la préfecture de la province de Zagora, a déclaré que le Comité provincial pour le développement humain (CPDH) co-organise cette activité socio-économique dans le cadre de l'appui et l'accompagnement apporté par l'INDH aux jeunes bénéficiaires des axes d'amélioration du revenu et de soutien à l'économie sociale et solidaire.

L'objectif, a-t-il souligné, est d'aider ces jeunes à commercialiser leurs produits dans des conditions optimales et à mieux accéder aux marchés local, régional et national, ainsi que de développer les perspectives de leurs activités économiques.

Il s'agit également, a poursuivi M. Bentayeb, de leur permettre une meilleure ouverture sur leur environnement économique, ainsi que d'acquérir les compétences et l'expérience nécessaires en matière de commercialisation des produits locaux.

Selon les organisateurs, cet événement s'assigne pour objectif de promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes de la province qui constituent une locomotive incontournable pour le développement des produits locaux.