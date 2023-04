Sénégal: Mise en oeuvre du compact d'électricité les clauses exigibles fortement réaffirmées

L'équipe du Millenium challenge account (Mca) Sénégal II travaille d'arrache-pied pour exécuter dans les délais impartis le programme Compact Energie. La mise en oeuvre dudit programme financé à hauteur de 330 milliards de francs CFA devrait impacter 12 700 ménages par l'électrification de 350 villages pour 14 Gwh/an.

Pas un seul centime du don américain dans le cadre du Millenium challenge account (Mca) Sénégal II ne devrait être retourné, encore moins les délais d'exécution dudit programme dépassés, a tenu à rappeler avec insistance le Directeur général du Mca Sénégal, Oumar Diop.

En termes simples, ledit programme de 5 ans qui a officiellement démarré le 9 septembre 2021 prend fin le 9 septembre 2026. Et sur ce principe de pragmatisme et d'efficience, les responsables dudit don invitent toutes les parties prenantes à respecter respectivement les engagements pris. Se voulant même rassurant, quant au niveau d'engagement des parties prenantes, le Dg a fait savoir qu'il espère boucler ledit programme avant échéance.

Financé à hauteur de 330 milliards de francs CFA soit 600 millions de dollars, dont 550 millions de dollars par le peuple américain et 50 millions de dollars d'apport symbolique pour le gouvernement du Sénégal, ledit portefeuille (programme) entend réduire sensiblement la pauvreté grandissante en milieu rural. Une zone aux potentiels économiques énormes, mais où faute d'électricité et à bon marché, l'envol économique tarde à s'opérer.

Le programme dénommé Sénégal power compact, est structuré en trois grands projets, à savoir la modernisation et le renforcement du réseau de transport de Senelec (filialisation) ; l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones péri-urbaines et rurales ; et le renforcement de capacités des acteurs à travers un cadre propice.

En clair, pour le volet transport de l'électricité à Dakar Thiès et Diourbel, il engloutira 220 milliards de francs CFA, celui de l'accès à l'électricité 35 milliards de francs CFA et celui des réformes pour 47 milliards de francs CFA. La mise en oeuvre dudit programme devrait impacter 12 700 ménages par l'électrification de 350 villages pour 14 Gwh/an.

Ce compact Energie du Sénégal signé par les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Sénégal vise à renforcer les efforts de Senelec, afin de réduire le coût élevé de production et ainsi faciliter les investissements du secteur privé dans la production d'électricité. Et ce, à travers la construction d'un réseau fiable de transport haute tension à Dakar et ses environs et à moderniser le secteur de l'électricité et par ricochet réduire sensiblement la pauvreté grandissante en milieu rural aux potentiels économiques énormes, mais dénué d'électricité de qualité ou à bon marché pour une transformation structurelle de l'économie nationale.