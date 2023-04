Sénégal: Medina Yero Foula - Le Préfet invite le PUMA à aider à la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers

Medina Yero Foula — Le préfet du département de Médina Yero Foula, Alioune Badara Mbengue, a plaidé samedi devant les responsables du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) pour la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers pour lutter contre incendies qui sont récurrents dans cette partie du territoire national frontalière à la Gambie.

"Nous savons que le PUMA fait beaucoup de bonnes choses dans le pays et l'image de la caserne des sapeurs-pompiers réalisées dans le département de Goudomp. A Médina Yero Foula, nous souhaitons la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers", a notamment dit M. Mbengue.

Il présidait la cérémonie de remise de moulins aux femmes du dit département par le PUMA. "Médina Yero Foula a été érigé en département en 2008 et il y a eu depuis ce temps beaucoup d'acquis, mais il faut reconnaître aussi que beaucoup reste à faire", a-t-il souligné.

Il a ajouté : "La priorité sur le plan de la sécurité des populations, c'est l'implantation de la caserne des sapeurs-pompiers. Nous avons un habitat constitué dans sa majorité de cases et s'y ajoute les feux de brousses et en cas d'incendie, ce sont les agents des Eaux et Forêts qui viennent à la rescousse. Il y a moins d'un mois, nous avons enregistré plus quatre incendies".

Le préfet du département qui a salué le travail du PUMA en invitant ses responsables à "davantage soutenir les efforts du développement et faire une discrimination positive pour accompagner le département de Médina Yero Foula qui regorge de potentialités énormes, notamment dans l'agriculture et l'élevage".

Le département de Médina Yero Foula qui partage 200 kilomètres de frontière avec la Gambie, reste le département des paradoxes : première dans la production d'arachide et de céréales, ayant le plus de têtes de bêtes dans la région et une forte production maraîchères, mais pauvre en matière d'infrastructures sociales de base. Pendant l'hivernage, l'accès à certaines zones du département devient impossible.