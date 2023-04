Sénégal: CFP de Ndangalma - Plaidoyer pour le renforcement du personnel et l'ouverture de nouvelles filières

Bambey — Le directeur du Centre de formation professionnelle (CFP) de Ndangalma, commune située dans le département de Bambey, Moussa Sognane, a plaidé pour le renforcement du centre en formateurs et l'ouverture de nouvelles filières telles que l'agriculture et la métallique.

"Nous faisons face à un manque de formateurs, mais il y'a aussi la nécessité d'ouvrir de nouvelles filières comme la structure métallique et l'agriculture", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Le centre qui a démarré ses enseignements en octobre 2018, en compte aujourd'hui, six ans après, cinq filières (restauration, habillement, électricité, mécanique automobile et développement local) pour les niveaux CAP et BEP, indique M. Sognane.

Depuis lors, dit-t-il, "plus de 120 personnes, jeunes et femmes, tous originaires de la commune ont déjà bénéficié d'une formation longue durée de deux ans", avec la sortie notamment de "deux promotions dans les filières restauration, habillement et développement local, et deux premières pour année, en électricité et formations."

Pour ce qui est formations courtes durées, ajoute-t-il, "nous avons également, grâce à l'appui du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), formés 40 jeunes en installation électricité bâtiment et solaire et 80 autres personnes notamment des femmes en transformation des céréales et légumineuses."

"Malgré les débuts difficiles, le centre de formation professionnelle de Ndangalma est devenu une véritable attraction pour les jeunes surtout ceux qui ont quitté très tôt l'école", selon son directeur.

Selon lui, les jeunes sont actuellement "conscients que la formation professionnelle est la solution pour sortir du chômage" soulignant l'existence d'une "forte demande surtout dans les filières industrielles, électricité et mécanique."