Sénégal: Kaolack - Serigne Mboup veut faire de sa commune un "endroit sûr et prospère" pour tous ses habitants

Kaolack — Le maire de la ville de Kaolack (centre), Serigne Mboup, a dit samedi son ambition de faire de sa commune "un 'endroit sûr et prospère pour tous ses habitants".

"Nous avons un rôle crucial à jouer pour la garantie que notre ville soit un endroit sûr et prospère pour tous ses habitants. Mais pour y arriver, nous devons qualitativement travailler ensemble, de manière rigoureuse, efficace et diligente, avec une seule vision et un seul objectif en tête", a-t-il notamment indiqué.

M. Mboup s'exprimait au cours d'une activité dite "Ndogu partage" pour entretenir avec ses administrés de son projet de développement de la commune de Kaolack, un après son installation à la tête de l'équipe municipale, le 12 février 2022, à la suite des élections territoriales.

"Nous sommes un démembrement de l'Etat et, à ce titre, notre objectif est d'épouser son Plan Sénégal émergent (PSE) pour faire de Kaolack une ville bien gérée et dotée d'une bonne qualité de vie à l'horizon 2030", a affirmé l'élu local dont le budget de sa commune est passé de plus de quatre milliards de francs CFA en 2022 à sept milliards de francs CFA en 2023.

Serigne Mboup, qui affirme avoir confiance en leur capacité de relever les défis qui se présentent à eux, a soutenu que la "boussole" de son mandat et sa vision des valeurs communales s'articulent autour de la responsabilité, de la capacité à répondre aux besoins des populations et de l'obligation de rendre compte.

"Nous devons laisser de côté nos différences et nos désaccords personnels pour nous concentrer, en mode inclusif, sur ce qui le mieux pour notre ville et ses habitants. En travaillant ensemble, avec unité et rigueur, nous pouvons accomplir de grandes choses pour Kaolack et ses habitants, améliorer la qualité de vie de nos habitants et des services que nous offrons afin d'inscrire en lettres d'or notre gestion de la cité dans l'histoire glorieuse de cette ville", a-t-il estimé.

Après avoir fait le bilan des actions menées en 2022, Serigne Mboup a indiqué les perspectives pour cette année, secteur par secteur, notamment l'éclairage public au niveau des quarante-cinq quartiers de la commune, le développement de la voirie et l'entretien continuel des routes, la mise en place de bus municipaux qui va désenclaver les quartiers périphériques, l'aménagement d'une gare de fret pour les gros porteurs, le soutien du renouvellement du parc de taxis et des bus urbains et interurbains.

Afin de faciliter la mobilité à travers une circulation fluide au niveau de la ville, la municipalité a travaillé, au mois d'août dernier, sur l'aménagement de voies de contournement au niveau des quartiers Abattoirs Ndangane et Dialègne, entre autres.

L'assainissement de la ville, la gestion de l'environnement et du développement durable, la santé, le social pour en faire une "commune solidaire", la promotion féminine et l'économie solidaire, l'éducation et la prise en charge de la petite enfance, pour faire de Kaolack une "ville du savoir et des compétences", la promotion de l'enseignement privé et la formation professionnelle constituent des leviers du développement socio-économique de la localité, d'après Mboup.

La promotion des activités des différentes disciplines sportives et l'appui aux structures qui les gèrent sont dans le programme du maire de Kaolack, ainsi que la modernisation des marchés, halles et zones artisanales, la promotion du tourisme et de la culture, le développement de la coopération décentralisée, la promotion de l'employabilité des jeunes.