Egypte: Il est important d'élargir les échanges commerciaux avec certains pays africains à travers le système de transactions égaux

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly, a souligné l'importance d'élargir, au cours de la prochaine période, les échanges commerciaux avec certains pays africains à travers le système de transactions égaux.

M. Madbouly a tenu jeudi une réunion pour examiner les mécanismes proposés pour renforcer les échanges commerciaux entre l'Egypte et le continent africain, en présence des ministres de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali El-Messelhy, du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, du président de l'Autorité égyptienne des médicaments (AME), Tamer Essam et du vice-ministre des Affaires étrangères aux affaires africaines, Hamdi Loza.

Les propositions des autorités compétentes concernant l'activation du système de transactions égaux ont été examinées, au cours de la réunion, étant un mécanisme important pour atteindre l'objectif de faire progresser et de développer les relations commerciales entre l'Égypte et un certain nombre de partenaires, notamment en Afrique.

Pour sa part, M. Samir a souligné le souci d'adopter tous les mécanismes qui contribuent au développement et à l'avancement du commerce entre l'Egypte et de nombreux pays.