Afrique: Bank of Africa dans l'espace UEMOA - Un résultat net de 92,9 milliards FCFA en 2022

Le directeur général adjoint du Groupe Bank of Africa (BOA), Abderrazzak Zebdani, a présenté les résultats financiers de l'exercice 2022 des six filiales du Groupe de l'espace UEMOA cotées en bourse au cours d'une conférence de presse en ligne, le mercredi 12 avril 2023. Il ressort un total bilan de 4 540 milliards FCFA et un résultat net de 92,9 milliards FCFA pour l'ensemble desdites filiales.

En dépit d'un contexte régional et international difficile, les filiales du Groupe Bank of Africa (BOA) cotées en bourse de l'espace UEMOA, à savoir BOA-Bénin, BOA-Burkina Faso, BOA-Côte d'Ivoire, BOA-Mali, BOA-Niger, BOA-Sénégal, ont réalisé en 2022 des performances au-delà des attentes de ses premiers responsables.

En effet, au cours de l'exercice écoulé, l'ensemble de ces filiales ont enregistré un total bilan de 4 540 milliards F CFA, une croissance bénéficiaire cumulée de 92,9 milliards de FCFA, soit un bond de 20% par rapport à 2021 et un niveau élevé de dividende de 53,5 milliards FCFA bruts, représentant une hausse de 23%. En matière de résultat net, BOA-Burkina Faso, avec son bénéfice net de 25,4 milliards F CFA en 2022, a réalisé la meilleure performance. Elle est suivie par BOA-Côte d'Ivoire (20 milliards F CFA), BOA-Bénin (plus 19 milliards F CFA) et BOA-Sénégal (15,5 milliards F CFA).

BOA-Niger a réalisé un résultat net de plus de 10 milliards F CFA et BOA-Mali avec 2,4 milliards ferme la marche. Au niveau du total bilan, BOA-Burkina Faso a enregistré un résultat de 1 163 milliards F CFA et réalise ainsi la meilleure performance de l'exercice écoulé. Elle a pour poursuivants immédiats BOA-Bénin (907 milliards F CFA) et BOA- Côte d'Ivoire qui se retrouve avec un total bilan de 843 milliards F CFA. Sur le plan des performances commerciales, la meilleure note revient encore à BOA-Burkina Faso avec son cumul dépôt de 875 milliards F CFA et ses 642 milliards F CFA de crédits mis à la disposition de la clientèle au cours de 2022.

L'ensemble de ces résultats,obtenus dans un environnement qui n'est pas forcément le plus enviable, est jugé satisfaisant par les premiers responsables du Groupe. « A l'exception de BOA-Ghana, les résultats de toutes nos filiales sont au-delà de nos objectifs », s'est réjoui le directeur général adjoint du Groupe, Abderrazzak Zebdani.

Des résultats de la vision stratégique

Mais ces résultats, loin d'être un fruit du hasard, sont la résultante de la vision stratégique du groupe, déclinée en trois axes stratégiques, a-t-il souligné. Le premier axe est relatif à la transformation digitale portée par le groupe qui a permis aux filiales d'offrir des services et produits bancaires innovants et adaptés, d'assurer une célérité dans le traitement des dossiers de crédits, tout en allégeant la charge de travail des agents.

Le deuxième axe stratégique qui a trait à la transformation bilancielle s'est traduit par des investissements colossaux dans les réseaux, la formation du personnel, des orientations du portefeuille vers les particuliers et les Petites et moyennes entreprises (PME).

Aujourd'hui, plus de la moitié de l'encours des crédits des filiales vient des particuliers, a fait savoir M. Zebdani. A l'endroit des PME, au-delà des financements adaptés à leurs besoins, le Groupe a développé un paquet de services spécifiques faits d'appui-conseils, d'assistance technique, de formation sur la gestion de trésoreries, de stocks, la maitrise des processus d'import/export qui sont indispensables au développement de cette catégorie d'entreprises, a-t-il indiqué.

Toujours dans sa volonté d'assurer un accompagnement approprié aux PME, notamment dans le domaine de la couverture des risques, le Groupe a signé avec la Société financière internationale deux conventions de garantie. Le premier accord de garantie, d'un montant de 57 millions de dollars en 2019 et la seconde convention, d'une valeur de 77 millions de dollars, ont été signés, le 10 avril 2023.

Le troisième axe de la stratégie de développement du Groupe porte sur le trade finance, à travers lequel la BOA déploie des portefeuilles avec des facilités dans les crédits, les modes de paiement, de garantie. « Nous ne pouvons pas être un Groupe avec une présence importante et variée et ne pas être un acteur majeur dans les échanges internationaux », s'est voulu on ne peut plus clair son directeur général adjoint.

Répondant aux journalistes sur la question relative à l'invite de la BCEAO aux banques commerciales à une prudence dans la distribution des dividendes, Abderrazzak Zebdani a fait savoir qu'au-delà de cette directive du régulateur, le partage des dividendes au niveau de BOA obéit à trois principes fondamentaux. Il s'agit d'assurer sa croissance sur fonds propres indépendamment des actionnaires, respecter les différents ratios règlementaires et d'avoir un niveau harmonieux de distribution des dividendes.