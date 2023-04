Afrique: Revue de presse de la presse Francophone du 17 Avril 2023

Burkina Faso : Insécurité- L'attaque d'un détachement de l'armée fait 41 morts…

Au moins 41 militaires tués dont 6 militaires et 35 volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) et 29 personnes blessés. C’est le bilan d’une attaque contre un détachement mixte gouvernemental situé à 15 km au nord de la ville de Ouahigouya, le samedi 15 avril 2023 aux environs de 16 heures, selon le Groupe Oméga Médias qui cite des sources sécuritaires. Cette autre attaque contre les militaires et groupe d’autodéfense arrive alors que le gouvernement communique de plus en plus sur ses succès sur le terrain, notamment les frappes aériennes dont les images circulent sur les réseaux sociaux. Une dépêche de l’Agence d’information du Burkina (Aib) fais juste état de ce que « dans la riposte, plusieurs colonnes d’assaillants ont été « pulvérisées » par les vecteurs aériens de l’armée.

Sénégal : Produits pétroliers- La vente de carburant au détail interdite à Dakar jusqu’à mardi

La vente du carburant en vrac est interdite sur toute l’étendue du territoire de la région de Dakar jusqu’à mardi à 12 heures pour des raisons de sécurité, a appris l’Aps du gouverneur de Dakar. Cette interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs, a précisé le gouverneur de Dakar dans un arrêté reçu à l’Aps. L’autorité a souligné que « par dérogation (…) la vente du carburant dans des récipients spécialement prévus à cet effet, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient, peut être accordée par les préfets de département ». Le gouverneur de Dakar a mis en garde contre ‘’tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur’’.

Mali : Mois de Ramadan- La 15ème édition de l’opération de vente promotionnelle de bovins lancée

La 15ème édition de l’opération de vente promotionnelle de bovins à l’occasion du mois de Ramadan, démarrée depuis quelques jours, se déroule du 12 au 21 avril 2023 à Bamako et dans les capitales régionales. Elle vise comme objectif de mettre sur le marché près de 3200 têtes dont 1770 têtes dans le district de Bamako, 470 à Kayes, 270 à Sikasso, 220 à Ségou, et 260 à Mopti. Les fourchettes des prix à Bamako varient entre 200 000 Fcfa à 350 000 Fcfa. Le ministre du Développement Rural, M. Modibo KEITA, en compagnie de son collègue ministre délégué chargé du Développement Rural, chargé de l’Elevage et de la Pêche, M. Youba BA, ainsi que du gouverneur du district de Bamako, a présidé ce samedi 15 Avril 2023, la cérémonie de lancement de la 15ème édition de l’opération.

Niger : La Confejes- Niamey élu membre du nouveau bureau

Le ministre de la Jeunesse et des sports a fait une communication relative à la participation du Niger à la 39ème Session Ministérielle de la Confejes à Brazzaville, en République du Congo. Cette session, note-t-on, a permis à notre pays d’enregistrer plusieurs résultats dont l’élection du Niger comme membre dans le nouveau bureau de la Confejes, l'élévation au grade de Chevalier de l’Ordre International de la CONFEJES de deux experts externes nigériens à savoir Messieurs Amos Isaac et Yazi Oumarou. (Source : aniamey.com)

Guinée : Obsèques de Djènè Kaba à Kankan : la consigne d’Alpha Condé très suivie…

Décédée le 08 avril 2023 à Paris, l’ex première dame de la république de Guinée, a regagné sa dernière demeure ce dimanche 16 avril 2023. Hadja Djéné Kaba Condé a été inhumée à Kankan, sa ville de naissance. Ses obsèques organisées sur fond de discorde, ont connu une faible mobilisation des citoyens de Nabaya, considéré comme un fief du RPG arc-en-ciel, l’ancien parti au Pouvoir. (Source : africaguinee.com)

Togo : Climat- Le pays en proie des fortes pluies

Le Togo depuis fin mars, est en proie à de fortes pluies en raison de la saison pluvieuse, soudain aggravée par un phénomène de convection venu du Nigeria, causant des inondations accompagnées de vents violents sur plusieurs régions de Lomé. L’autorité en charge de la météorologie a vu ces derniers jours de fortes pluies s’abattent sur le pays ainsi qu’accompagnées de vents violents qui ont décoiffé bien des maisons, dont les habitants ahuris ont vu s’envoler leur toit. Au micro du confrère Rfi, le directeur général de la Météorologie nationale du Togo, Latifou Isaao, explique le phénomène. « Jamais il n’a autant plu au Togo en trente ans, en pleine saison des pluies. De telles précipitations peuvent paraître normales, mais elles sont accentuées par le changement climatique ». (Source : alom.com)

Côte d’Ivoire : Ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé - La livraison du chantier d’ici la fin de l’année

Le maire de Grand-Bassam a effectué le 15 avril 2023, une visite du chantier de l’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé, en compagnie des chefs de plusieurs villages de la zone lagunaire et maritime. Les travaux d’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam avancent bien. Le chantier devrait être achevé et livré d’ici la fin de cette année. C’est l’annonce faite in situ le 15 avril 2023, par le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, qui a effectué une visite du chantier en compagnie des chefs et leurs notables de plusieurs villages de la cité balnéaire, en l’occurrence ceux des deux villages directement impactés par les travaux, à savoir le village de Mondoukou et le quartier France. Le maire de Grand-Bassam voulait à travers cette visite de terrain rassurer ses administrés quant à la réalité et l’avancée du chantier. Car, à l’en croire, beaucoup ont commencé à ne plus y croire tant le projet a pris du retard.( Source : Fratmat.info)

Rca : Diplomatie- Le Représentant des Nations-Unies pour l’Afrique chez Touadera

Le Président de la République, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA a reçu en audience en début d’après-midi du 13 avril 2023, Monsieur Abdou ABARRY, Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour l’Afrique. Cette visite de travail de Monsieur Abdou ABARRY en terre Centrafricaine s’inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les hautes autorités des onze pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Interrogé au sortir de cette audience, Monsieur Abdou ABARRY a fait savoir que le Président Faustin Archange TOUADERA a tout au long de cette rencontre partager sa vision et réaffirmer son attachement à la paix et au dialogue. Le fonctionnaire des Nations-Unies Abdou ABARRY a rassuré le Président TOUADERA de la disponibilité de son institution à accompagner la République Centrafricaine dans ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité. (Source : abangui.com)

Gabon : Statut de l’artiste - Le Sénat adopte le projet de loi

Près de 10 jours après l’audition du ministère de la Culture et des Arts, le Sénat a adopté jeudi 13 avril le projet de loi portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République gabonaise. Le texte devra désormais passer par l’Assemblée nationale. Le 4 avril dernier, au terme de son audition devant les sénateurs, il était apparu plutôt confiant estimant que les élus répondraient « par l’affirmative ». Max-Samuel Oboumadjogo a gagné la première manche face au Parlement. Ce jeudi 13 avril, le Sénat réuni en séance plénière a adopté le projet de loi portant statut de l’artiste et de l’acteur culturel en République gabonaise. Il ne reste donc plus qu’à convaincre les députés à leur tour. (Source : alibreville.com)