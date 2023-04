Burkina Faso: Manifestation étudiants master I SVT - Les explications de l'administration

Le jeudi 13 avril 2023, un mouvement d'humeur d'étudiants en master des Sciences de la vie et de la terre (SVT) a occasionné des courses-poursuites entre apprenants et forces de l'ordre. Les responsables de l'UFR (Unité de formation et de recherche) SVT ont organisé une conférence de presse le lendemain 14 avril dernier pour donner les explications sur cette atmosphère surchauffée au campus.

Après la tempête de la veille, le calme est revenu à l'université Joseph Ki-Zerbo. L'administration de l'UFR/SVT pouvait donc donner les raisons de la discorde entre elle et les apprenants. Selon le directeur de l'UFR/SVT, Pr Patrice Zerbo les étudiants remettent en cause des articles de l'arrêté 2019-074/MESRSI/SG/DGSup portant régime général des études du diplôme de master dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche notamment les articles 29 et 34. Que dit ces articles ?

L'articles 29 dit que les étudiants inscrits en 2e année de master, ne peuvent prétendre à la soutenance du mémoire que lorsqu'ils ont validé les deux semestres de la première année de master et l'ensemble des unités d'enseignement des semestres de la deuxième année du master. Quant à l'article 34, il est écrit noir sur blanc qu'un semestre est validé si toutes les unités d'enseignement le composant sont validées individuellement. Par compensation intra-semestre si, l'étudiant a la moyenne requise entre les différentes unités d'enseignement du semestre affectées de leur coefficient. La compensation entre les unités d'enseignement ne peut s'effectuer que si la moyenne d'enseignement obtenue est supérieure ou égale à 7/20. Pour faire plus simple, un étudiant ne peut pas valider son semestre avec une note inférieure à 7/20 dans une unité d'enseignement.

Toujours selon le directeur de l'UFR/SVT, lesdits textes ont été adoptés en 2019 et appliqués dans toutes les institutions d'enseignement publiques et privées du Burkina Faso depuis la rentrée universitaire 2020-2021. Il précise qu'à l'université Joseph Ki-Zerbo, toutes les UFR et institutions l'appliquent déjà. « L'UFR-SVT est la dernière à l'appliquer du fait qu'il n'y a pas eu de recrutement en 2021-2022 », ajoute-t-il.

Cette conférence de presse était donc l'occasion pour les responsables de l'université de tendre la main aux étudiants afin de sauver ce qui peut être encore sauvé.