Congo-Brazzaville: Primes impayées, la colère des Diables Rouges

Nouvelle affaire de primes au Congo-Brazzaville. Dans une lettre ouverte adressée au ministère des sports, les joueurs de la sélection congolaise ne cachent pas leur mécontentement.

Les Diables Rouges sont mécontents vis-à-vis de leur ministère. Dans la note en date du 11 avril dernier, les joueurs ont exprimé leur position après les promesses non tenues, de l'argent non versé. Les joueurs ont découvert sur les réseaux sociaux, sans aucune concertation, la décision des autorités de supprimer avec effet immédiat, la prime de participation.

« Les Diables rouges prennent la parole et vous rappelle que nous ne venons pas nous enrichir au Congo mais au contraire, par patriotisme nous dépensons de notre poche pour rejoindre notre sélection nationale, puis nous partageons à nos familles, nos proches qui vivent au Congo quelque soit le résultat car nous estimons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » peut-on lire dans la note.

« Vous nous demandez des résultats sur le terrain. Mais faites-vous le nécessaire en dehors ? Nous réclamons notre dû qui relève de nos droits. Inutile de vous rappeler qu'être footballeur est un métier où l'on consacre sa vie et son corps. Nous prenons les risques à chaque entraînement et match, ignorant qu'ils peuvent être les derniers. »

Comme je le disais ces jours, les joueurs de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville ont fait un communiqué adressé au ministère des sports

Ces derniers n'en peuvent plus des promesses non tenues, de l'argent non versé et désormais de la suppression de la prime de participation

C'est dans ce contexte que le pays se bat pour se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Deuxième de leur groupe après 4 journées, la sélection congolaise va affronter le Mali et la Gambie en juin prochain. Ces deux dernières rencontres restent capitales dans la course à la qualification. Une résolution de la brouille avec le ministère des Sports sera un pas de plus vers le succès espéré.

Au Congo, le ministre des Sports a décidé d'annuler « la prime de présence » pour les joueurs internationaux qui participent aux matchs avec la sélection.

Les joueurs n'auront droit qu'aux primes de performance (victoire, nul, qualification).