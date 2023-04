Sénégal: Candidature à la Présidentielle de février prochain - La Cap 2024 investit Alioune Sarr

La Convergence pour une Alternative Progressiste (CAP2024), cadre fédérateur des initiatives de soutien à la candidature de Alioune SARR, a procédé ce samedi 15 avril, au lancement de ses activités en perspective de l'élection présidentielle de février 2024. Consciente qu'il saura conduire les destinées de l'Etat sénégalais pour la réalisation de son développement, la Cap 2024 a dit porter son choix sur le ministre Alioune Sarr et propose sa candidature à l'élection présidentielle de février. La Cap2024 a cependant dit non à la forfaiture pour une troisième candidature.

L'initiative CAP2024, a procédé au lancement de ses activités en perspective de l'élection présidentielle de 2024. Selon, le Pr Ndioro Sow à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis : « C'est la Convergence pour une Alternative Progressiste, qui est une fédération d'acteurs politiques et non politiques, d'acteurs indépendants, de membres de corporations diverses, qui sont mus par une volonté de participer à l'élection prochaine de 2024 et, qui aujourd'hui, ayant constitué cette convergence avons décidé de lancer une initiative qui consiste à présenter l'analyse que nous avons en commun de la situation du pays, sur le plan économique, social... »

C'est pourquoi, a-t-il poursuivi :« L'ambition de la CAP2024 est de conquérir et d'exercer le pouvoir en 2024, mais autour des conclusions des assises nationales, adossées aux idéaux de progrès, de justice sociale, de solidarité mais aussi d'intégration africaine. Parce que, c'est là où se trouve le mal du Sénégal », souligne le professeur titulaire des Universités.

Pour lui, « Comment gouverner avec une dose d'éthique au service de la nation. Et c'est çà, qui nous manque et que nous voyons chez un enfant de ce pays. L'enfant de Notto Diobasse, le ministre Alioune Sarr. Nous lui proposons le choix porté par la convergence et lancé aujourd'hui dans le cadre cette initiative pour lui dire ministre Alioune Sarr, la convergence Cap 2024 a porté son choix sur vous, pour le portage de ses ambitions au seul profit du Sénégal, à l'occasion de la présidentielle de février 2024. »

« Son parcours prouve qu'il en est capable. Son vécu expérimental également. Mais aussi, ses valeurs intrinsèques en tant que personne, nous rassurent. C'est pourquoi, nous, Convergence pour une alternative progressiste lancée en direction d'Alioune Sarr, qui devra répondre, sans doute dans quelques semaines à l'occasion d'une convention nationale à laquelle nous l'inviterons pour qu'il s'adresse aux Sénégalais ».

Cependant M. Sow et la convergence pour une alternative progressiste disent non à la forfaiture de la troisième Candidature du président Macky Sall, « L'envie de se présenter pour une troisième candidature prêtée au président Macky Sall, en dépit de ses fermes engagements antérieures sur la question, heurte la conscience et l'esprit des assises nationales. »

C'est ainsi, prévient-il « Devant cette volonté de forcing et de violation de la constitution, qui a jusque-là, charrié beaucoup de tensions, de manifestations violentes, de morts d'hommes, nous, organisations des fils de ce pays, (...) membres de la convergence Cap 2024 avons décidé solennellement à travers une conférence de presse publique de dire non à la forfaiture de la troisième candidature, de dire non au non respect de la parole donnée. »

Il faut noter qu'Alioune Sarr, coordonnateur des Cadres de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) depuis 2006 et maire de la commune de Notto Diobasse depuis 2009 a occupé beaucoup de fonctions dans le gouvernement du président Macky, d'abord en 2012-2013 comme Directeur Général de l'ASEPEX, puis ministre du commerce, de la consommation et des PME, de 2013 en 2019 et enfin de 2019-2022, ministre du tourisme et des transports aériens.