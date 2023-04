Tunisie: Master International film festival ( MIFF) 2023 - Le meilleur du cinéma international

Jeudi soir, le Miff (Master international film festival) a annoncé son programme lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Yasmine. Hammamet.

Cette année, le Miff se tiendra du 6 au 13 mai et comptera 12 films dans la compétition du long-métrage, 12 films dans la compétition court-métrage et six films dans la compétition du documentaire . Mokhtar Ladjimi, président fondateur du festival, a annoncé que ce changement de date ( l'année dernière la première session a eu lieu en juin) est justifié par la tenue du Festival de Cannes, mais aussi pour éviter la concomitance avec d'autres festivals dont celui de Gabès, entre autres.

Les grandes lignes de cette nouvelle session ont été présentées par le président fondateur du MIFF, le cinéaste Mokhtar Ladjimi, et M. Ali Miaoui, directeur général du Groupe «La Paix», chargé de la gestion de ladite Médina et co-organisateur de ce festival. Notons que ce festival est soutenu par le ministère des Affaires culturelles, mais aussi par le ministère du Tourisme. Cela dit, malgré cela, les organisateurs ont annoncé qu'ils ont révisé leurs ambitions à la baisse face à un budget très faible, mais tout en gardant le prestige du festival.

M. Ali Miaoui a jugé que la précédente session est fort réussie, avec les quelque 2.500 spectateurs qui ont assisté aux différentes manifestations de l'année préliminaire du Miff, il a renouvelé l'engagement de son institution à soutenir ce projet d'envergure qui contribue aussi bien à l'animation de la vie culturelle de Médina Yasmine Hammamet qu'au développement du tourisme local, et ce, malgré les moyens financiers limités.

M. Ladjimi a précisé que plus d'une vingtaine de nationalités seront présentes lors de ce Miff 2023, avec de nombreuses nouveautés pour les différentes manifestations, comme le «Mobile Film», relatif aux réalisations par le biais du mobile, pour des séquences d'une minute pas plus, et qu'à l'occasion du centenaire du cinéma tunisien, différentes expressions seront au programme, dont des Panels qui toucheront aux musiques de films, à la numérisation ou au «Shooting en Tunisie », en rapport avec les conditions et les aléas du tournage dans notre pays.

Lors de ce Miff 2023, il y aura aussi des Master Class, un Focus Latinos, autour du cinéma d'Amérique Latine, en plus d'un Panorama sur des films documentaires, alors que l'attraction pour cette édition sera le «Ciné Beach», des projections sur la plage de Yasmine Hammamet, en face de la Médina. Des hommages seront évidemment rendus à de célèbres stars du cinéma pour le «Trophée de la Diaspora», comme pour Dorra Zarrouk, ainsi que Fethi Heddaoui, la star égyptienne Yosra, alors que l'invitée d'honneur sera la réalisatrice Salma Baccar.

Mokhtar Ladjimi ajoutera qu'il n'a pas oublié non plus de rendre hommage à son ami Abdallettif Ben Ammar lors de cette session. Il ajoutera également que le festival est aussi en train de réaliser des jumelages entre autres avec des festivals arabes, tels que le festival du film arabe à Malmo ou le Festival El Ain aux Emirats arabes unis. Une sélection de films de très haut niveau attend les spectateurs cette année que les organisateurs espèrent voir augmenter en nombre.