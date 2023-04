Tunisie: Secteur de l'immobilier / Location longue durée en 2022 selon «Mubawab» - Des fluctuations significatives

D'après l'étude, 38 % des annonces sur le portail de «Mubawab.tn» sont des locations longue durée, dont 47 % sont relatives à des appartements proposés à la location. De même, 42 % des visiteurs de «Mubawab.tn» sont à la recherche d'une location longue durée et 75 % des personnes souhaitant louer sont à la recherche d'un appartement.

Le site de l'immobilier tunisien «Mubawab» vient de publier les résultats de son dernier «Tensiomètre locatif» pour le deuxième semestre de l'année 2022. Un travail qui expose, en détail, la dynamique du marché de la location longue durée au niveau national. Selon la même source, «les observations formulées dans cet ouvrage correspondent à des logements destinés exclusivement à l'habitation et à la location, annoncés sur le portail entre juillet et décembre 2022. Sont exclus les biens à usage commercial, les biens fonciers, les fermes et biens à la vente. Les prix moyens sont calculés par zone géographique, dans l'ensemble, et pour chacun des segments retenus pour les appartements vides, anciens et neufs et pour toute configuration, sur la base des annonces de location publiées sur Mubawab.tn. Les prix indiqués dans cette étude présentent des moyennes qui dépendent de la typologie d'appartement, du standing et de l'état du bien. L'on peut trouver des prix élevés et d'autres moins élevés pour la même zone et la même typologie».

Des chiffres clés

L'étude de «Mubawab» met en évidence quatre chiffres clés. Ainsi, d'après l'étude 38 % des annonces présentes sur le portail de «Mubawab.tn» sont des locations longue durée, dont 47 % sont relatives à des appartements proposés à la location. Aussi, 42 % des visiteurs de «Mubawab.tn» sont à la recherche d'une location longue durée et 75 % des personnes souhaitant louer sont à la recherche d'un appartement.

Une étude des évolutions des prix et des superficies fait ressortir un certain nombre de constatations. Selon le «Tensiomètre locatif», le loyer moyen d'un appartement vide en Tunisie a enregistré une évolution annuelle de 2,6%. Ce taux traduit une demande croissante de la location de ce type de bien. Ceci est dû principalement à l'augmentation du coût d'acquisition ou encore de construction d'un bien immobilier. La superficie disponible sur le marché locatif s'est élargie de 1,6%. Egalement, durant ce deuxième semestre de l'année 2022, les prix de location sont stables, comparés au premier semestre de la même année. Les études de «Mubawab» ont aussi montré une diminution de 3% des superficies proposées.

Au deuxième semestre, les prix de la location sont restés stables, comparés au semestre précédent, avec une légère baisse de 0,4%.

Par zone...

Sur le grand-Tunis, le loyer moyen par typologie montre que la zone la plus chère reste La Marsa où le loyer moyen d'un appartement S+1 est de 1.930 DT et celui d'un S+3 est de 2.660 DT. La deuxième place est attribuée aux «Jardins de Carthage» (1.475 DT pour un S+1 et 2.400 DT pour un S+3). L'on retrouve par la suite respectivement «Ain Zaghouan nord», «La Soukra», «El Aouina», «Chotrana I», «Cité Ennasr II», «Boumhel» et enfin «La Nouvelle Médina».

L'étude donne plus de détails sur les demandes par zone. Aux «Jardins de Carthage», l'intervalle de superficie 70m²- 80m² est le plus demandé, suivi par les 130m²-150m². Ce dernier représente la marge de superficie la plus offerte sur cette zone. Les superficies les moins disponibles, mais aussi les moins recherchées sont celles supérieures à 190m². Concernant les typologies, l'offre et la demande évoluent d'une manière proportionnelle.

Sur la zone «Ennasr II», les intervalles entre 110m²-130m² et 150m²-170m² sont les plus recherchés et offerts. L'offre des appartements à «Ennasr II» est aussi caractérisée par une disponibilité importante des tranches de superficies entre 70m²-90m². Les S+1 sont les plus offerts, mais aussi les plus recherchés à côté des S+2. Les S+3 représentent une typologie très disponible et demandée sur le marché locatif.

Aux «Berges du Lac II» où le loyer moyen s'élève à 3.100 dinars, les superficies comprises entre 110m² et 130m² constituent la tranche la plus demandée, suivies par les 170m²-190m². Les intervalles de superficies 130m²-150m² et 150m²-170m² se classent parmi le top 3 en termes de l'offre et de la demande. Les S+3 représentent la vaste majorité des configurations proposées et aussi demandées au Lac 2.

... Et par région

En ce qui concerne les régions intérieures, à «El Kantaoui» où le loyer moyen est de 1.400DT, les superficies inférieures à 50m² sont celles les plus offertes. Elles occupent également la deuxième position en termes de recherche derrière les superficies de 100m²-110m². Les S+1 et les S+2 sont les configurations les plus offertes et aussi demandées à «El Kantaoui». Une offre importante des S+3 caractérise également cette zone. Toujours au Sahel, et plus particulièrement à «Sahloul», les appartements de 100m²-130m² sont les plus recherchés. Les tranches de superficies les plus offertes sont comprises entre 80m² et 100m² ainsi que celles inférieures à 50m². Les appartements S+2 sont les plus recherchés et les plus disponibles à la fois. A «Hammamet Sud», le loyer moyen est de 1.250 DT. Les petits et moyens intervalles de superficies 60m²-70m² et 80m²-90m² sont ceux qui représentent la majorité d'offres et de demandes. Ces superficies correspondent généralement à des appartements S+1 et S+2. A Hammamet Nord, le loyer moyen est de 1.16 5 DT et l'offre des appartements ayant des superficies comprises entre 110m² et 130m² a enregistré un pic avec 25% des appartements proposés à la location. L'on remarque une demande significative pour l'intervalle de superficie entre 70m²-110m².

Offre et demande en 2022

Selon l'étude, «l'année 2022 a connu des fluctuations significatives en termes d'offres et de demandes d'appartements à louer. En revanche, la demande a connu une baisse remarquable en avril, suivie d'un pic en août et d'une baisse vers la fin de l'année. De son côté, l'offre a enregistré une baisse en avril, une évolution en juin et une progression entre les mois d'août et de novembre».

Dans un témoignage d'Anis Gharbi, Country Manager de «Mubawab Tunisie» repris par plusieurs sites, ce dernier annonce que «face à la hausse des prix de la vente de l'immobilier, la demande des biens à louer a désormais la cote. Cette tendance semble ouvrir la voie à de nouvelles habitudes et elle est appelée à perdurer dans les prochaines années». Il est à rappeler que «Mubawab» est la plateforme digitale de référence dans le secteur immobilier national. Le site offre à ses utilisateurs un éventail d'annonces proposées par les professionnels du secteur. La notoriété de «Mubawab» lui vaut aujourd'hui la confiance des internautes, avec 500.000 visites par mois. Avec un portefeuille clients de près de 400 partenaires et plus de 45.000 annonces actives, le portail est une valeur sûre pour les agences et promoteurs immobiliers en Tunisie. «Mubawab», filiale du groupe Empg, est aujourd'hui le leader incontesté sur le marché tunisien, au Maroc et en Algérie. C'est le premier portail immobilier qui cherche à révolutionner les métiers de l'immobilier, le structurer et accompagner la dynamique que connaît ce secteur à fort potentiel.