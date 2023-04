Ile Maurice: Conseil de district de Moka - Les millions de roupies emportées par le canal Ravin

Les contrats alloués pour le nettoyage et le renforcement du seul canal Ravin à St-Pierre, au n°8, ont englouti tellement d'argent que vous comprendrez pourquoi le gouvernement tient beaucoup à ses drains.

Le 21 janvier 2020, le conseil de district de Moka informe le Chief Executive Gova Ramanjooloo que le projet de construction de murs du canal Ravin, qui a été approuvé par le conseil du 4 octobre 2019, est interdit par la National Development Unit (NDU). Le contrat pour la phase 1 avait été alloué à White Edge Construction Ltd pour Rs 2 577 307 et celui de la phase 2 à Rainbow Construction Ltd, du regretté Soopramanien Kistnen, pour Rs 2 577 307 également. Coût total de toutes les phases : Rs 15 millions. Pourquoi la NDU a-t-elle annulé ces contrats ?

En fait, ces deux contrats ont été alloués par le conseil de district de Moka sous la procédure d'urgence, alors qu'il n'y avait pas d'urgence. Surtout, les prix offerts étaient exorbitants et dépassaient le prix maximal fixé par la NDU.Des appels d'offres nationaux (open bids) sont donc relancés, le 23 février 2021. À l'ouverture des offres, le 7 avril 2021, il est décidé d'allouer l'intégralité du contrat couvrant 2,6 km au mieux offrant, soit Jaufeerally Enterprise Ltd, pour la somme de Rs 7,9 millions. Cela, au lieu des Rs 15 millions lors du précédent restricted bidding. Le projet consiste au nettoyage des drains, à l'enlèvement des détritus et, surtout, à la construction en béton de la base et de murs en pierres.

Nettoyage fictif

Cependant, même après la remontée des bretelles qui vient d'être faite par la NDU au conseil de district de Moka, d'autres magouilles ont lieu. La letter of award n'est pas transmise à Jaufeerally Enterprise. À la place, le 27 avril 2021, un contrat de Rs 1 million est alloué à Lucky Equipment and Civil Works Ltd pour le nettoyage des mêmes drains de canal Ravin, uniquement. Ce n'est pas tout. Le canal Ravin ne sera jamais nettoyé mais Lucky Equipment and Civil Works, qui mérite bien son nom, sera payée une semaine après, sans qu'aucune vérification ne soit faite. Contacté, un responsable déclare qu'il ne s'en souvient pas et qu'il nous parlera après.

Le 16 juin 2021, Jaufeerally Enterprise reçoit enfin la letter of award pour Rs 7,9 millions pour toutes les tâches, y compris le nettoyage qui n'a jamais été effectué par Lucky Equipment and Civil Works, mais qui a quand même été payé pour Rs 1 million. À la mi-2022, alors que Jaufeerally Enterprise est sur le point de terminer tout le travail - il ne reste qu'environ 100 mètres sur 2,6 km, soit presque 4 % du travail à faire -, le département des travaux de Moka lui ordonne de tout arrêter. Raison invoquée : le manque de fonds. Pourtant, Jaufeerally n'a réclamé que Rs 7,9 millions, comparées aux Rs 15 millions approuvées précédemment!

Rs 2,5 millions pour 100 mètres de drains

Le 13 décembre 2022, toujours sous la procédure normale mais «à la Covid», Highway (Mtius) Contracting Ltd, qui est dirigée par le frère du directeur de Lucky Equipment and Civil Works, obtient un contrat de nettoyage des seuls cent mètres restants pour la somme de... Rs 2 530 000 ! Alors que Jaufeerally Enterprise aurait pu compléter ce travail, certes avec une petite variation, pour le nettoyage de ces 100 mètres restants. Mais comment cela est-il possible ? Contacté, Jaufeerally ne veut pas commenter. On le comprend. Gova Ramanjooloo ne nous a pas répondu. Quant à Sudhir Soonarane, en entendant que c'est à propos des travaux du canal Ravin, il nous a dit qu'il reviendra vers nous. Mais en vain.

À savoir que Rs 2,3 millions avaient déjà été accordées à White Edge Construction en 2019 sous la procédure d'urgence pour le nettoyage de ces mêmes drains. Décidément, le canal Ravin est un puits d'or pour certains.

La NDU sous-contracte au conseil de Moka

À part les projets effectués par le conseil de district de Moka, les très gros projets de routes ou de drains sont normalement financés, supervisés et exécutés par la NDU. Or, certains de ces gros projets sont laissés au conseil de district de Moka, mais pratiquement jamais aux autres administrations régionales. Le conseil de Moka a ainsi hérité de la construction de drains à Camp-Thorel pour un montant de Rs 300 millions. On ne sait pas trop si c'est dans les règles.

Les yeux plus gros que le ventre

À noter que la plupart de ces travaux sont sous-traités. Car beaucoup de ces heureux bénéficiaires de contrats n'ont pas le temps de les accomplir. «Ils ont les yeux plus gros que le ventre», s'emporte un conseiller. Le comble, même les contracteurs ou les sous-contracteurs habitant le n°8 en sont exclus ! Pourquoi ? «On ne va pas demander de kickbacks aux votants, surtout les petits entrepreneurs. Il est toujours préférable d'avoir affaire aux mêmes entreprises qui sont sûres de ne pas parler. Et qui donnent beaucoup», nous dit un conseiller.

Vuillemin

La construction et le nettoyage des drains de Vuillemin en 2019, dont l'express du 18 janvier 2021 a fait état lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Kistnen, sont encore plus graves. C'était en pleine campagne électorale. Une partie de l'argent payé à Kistnen a été utilisée pour construire des tentes, entre autres, pour les meetings du MSM au no 8. Un ouvrier de Kistnen nous avouait alors qu'il ne savait pas si Kistnen travaillait à perte. On le sait maintenant.