Sénégal: Lutte contre les inondations - Revue des installations à Dakar avant le début de l'hivernage

Le ministre chargé des inondations Issakha Diop a effectué une visite de terrain, jeudi dernier, sur les chantiers de construction d'ouvrages de lutte contre les inondations dans le département de Pikine. La visite entre dans le cadre du concept « Waadial Nawète » (préparer l'hivernage). En effet, satisfait de l'état d'avancement des travaux, il a déclaré qu'il y a de réels espoirs de passer un hivernage sans perturbations majeures liées aux inondations.

L'Etat du Sénégal a beaucoup investi sur les inondations et il est important de faire un suivi sur la mise en oeuvre des projets réalisés ou en cours pour qu'on puisse mesurer l'impact recherché. Sur cette base, le ministre en charge des inondations, Issakha Diop a dit avoir pris l'initiative de faire une visite chaque semaine pour mobiliser la population et les communautés territoriales pour les inciter à mettre en place des plans de contingence et anticiper sur d'éventuels désagréments.

Le ministre et son staff ont ainsi visité la station de de pompage Thiaroye et les forages de rabattement de Thiaroye qui contribuent à baisser la nappe phréatique dans les zones de Thiaroye et de Yeumbeul. Il s'est ensuite rendu à Thiaroye Gare, Guinaw rails nord et Guinaw rails sud, Tivaouane Diacksao et Diamaguène Sicap Mbao et la commune de commune de Diamaguène Sicap Mbao. Globalement, il s'est dit très satisfait pour avoir fait le constat que le niveau d'exécution des travaux concernant les ouvrages est très satisfaisant. Mieux, il se dit convaincu qu'il de réels espoir de passer un hivernage sans perturbations majeures cette année. A son avis, la visite lui a permis de faire le point sur l'état d'avancement très satisfaisant des travaux engagés dans le cadre de la lutte contre les inondations.

Parmi les zones les plus critiques en période d'hivernage, figure Tally Mame Diarra sis à Diamaguène Sicap Mbao. Ici, il a révélé qu'un troisième bassin de rétention sera aménagé et une fois tous les trois raccordés aux points bas, les populations seront soulagées. Mbao où le ministre s'est rendu abrite également des points bas. Heureusement, il y a le marigot de Mbao qui joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre les inondations.

Le ministre a constaté que les entreprises chargées de faire le travail s'activent d'arrache-pied et les travaux avancent à grands pas. Les techniciens l'ont rassuré comme quoi les ouvrages seront livrés dans un bref délai et qu'ils vont contribuer grandement à éradiquer les inondations. Il a également informé que dans le cadre du Progep, d'autres études concernant le marigot de Mbao seront faites de même que des travaux de reprofilage pour une meilleure prise en charge des inondations. Concernant les ouvrages du Pis 2 (Pikine irrégulier sud), il a indiqué qu'une enveloppe supplémentaire a été demandée et l'Etat s'attèle à mobiliser cette somme pour évacuer les travaux.